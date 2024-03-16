استعلم عن اسمك الان.. رابط الإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024

يتم البحث عن الأفراد الذين يستحقون الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي لعام 2024 الهدف من ذلك هو دعم الأسر التي تواجه صعوبات في تأمين حياة كريمة نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الدخل ، تؤكد الوزارة التزامها بمساعدة العديد من الأسر العراقية التي تعاني من تضخم الأسعار وتقلبات سعر الصرف التي أثرت سلبًا على قيمة الدينار العراقي.

شروط المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قبل الببدء في البحث عن كيفية الاستعلام عن قائمة المستفدين، يجب أن ندرك المؤهلات المطلوبة للمتقدمين، وفي هذا السياق، أكدت وزارة العمل في العراق أن القبول والموافقة على الأفراد يتوقف فقط على من يستوفون المعايير المحددة وفقا لإعلان رسمي صادر عن الوزارة.

ينبغي للفرد الذي يحمل الجنسية أن يكون من أصل عراقي ويعيش دائمًا في العراق.

ينبغي أيضًا أن يكون للمرشح المؤهل للمنصب دخل شهري متغير وليس ثابتًا.

يجب أن يكون عمر المرشح ضمن نطاق يتراوح بين 18 و60 عامًا للرجال.

يجب أن تكون أعمار المتقدمات بين 15 و 55 عامًا.

يتوجب على الشخص المتقدم أن يكون مسجلا في احدى قوائم مأوى أو يكون محتجزا.

يجب على الفرد الذي يتقدم تقديم الأوراق المطلوبة خلال الوقت المحدد.

رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

يمكنك الآن بسهولة الوصول إلى معلومات الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتوفيره، يرجى اتباع الإرشادات اللازمة.

قم بزيارة الموقع الرسمي لمظلتي.

بإمكانك أيضًا زيارة موقع وزارة العمل الإلكتروني المخصص للشؤون الاجتماعية.

ثم، انقر على الطعام الذي تود الحصول على مزيد من المعلومات حوله.

ثم النقر على تنزيل الكشوفات.

انتظر القليل ليتم إنتهاء تحميل الكشوفات.

تحقق واستفسر عن معلومات الشخص الذي ترغب في البحث عنه.

إذا تم العثور على اسم الفرد، تحقق من مطابقة تاريخ الميلاد.

إذا واجهت صعوبة في العثور على الاسم الذي ترغب فيه، ينبغي عليك التدقيق في السجلات التالية.

في الدراسة الأخيرة تم استعراض أسماء الخدمات الاجتماعية

تأمل شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين في معرفة أسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الشهرية الأخيرة، فقد قامت وزارة الرعاية الاجتماعية في العراق بتقديم مساعدات مالية تصرف شهرياً لدعم الأسر الفقيرة وضمان حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة، وتم صرف هذه المساعدات لنحو 46,768 عائلة عراقية بقيمة تبلغ حوالي 105 ألف دينار عراقي.