موعد برنامج قلبي اطمأن “غيث الناس للناس” الموسم السابع 2024 علي قناة أبوظبي

تم تحديد جدول البرنامج الإنساني الذي قدمه الشاب غيث الإماراتي في الموسم السابع لعام 2024، وقد حقق هذا البرنامج نجاحا كبيرا في جذب الجماهير وتحقيق إنجازات ملحوظة في المواسم السابقة مما جعل القلوب تطمئن، حيث تمكن الشاب الإماراتي غيث من لفت انتباه الملايين حول العالم بأخلاقه الرفيعة التي تجاوزت الحدود، دون أن يعرفوا حتى شكله أو صوته، ولذلك اصبح المشاهدين يحرصون على متابعة برنامج “قلبي اطمأن” في الموسم السابع 2024 ويتساءلون عن موعد البرنامج والقنوات الناقلة، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

موعد برنامج قلبي اطمأن “غيث الناس للناس”

يترقب المعجبون بشغف حلول شهر رمضان الفضيل كل عام، لمعرفة جدول عرض برنامج “قلبي اطمأن” لعام 2024 وتردد القنوات التي ستقوم بعرضه، يعتبر هذا البرنامج من البرامج الرئيسية التي يتمتع بشعبية واسعة خلال شهر رمضان، من المقرر وفقا للجدول الزمني أن يتم بث البرنامج بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك في 11 مارس 2024، وتم تحديد أوقات عرض البرنامج وفقا للتوقيت المحلي لعدة دول على النحو التالي:

مع بداية شهر رمضان في 11 مارس 2024، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثين يوما متتاليا خلال هذا الشهر المبارك، يتم عرض حلقات برنامج “قلبي اطمئن” للموسم السابع في الساعة السابعة مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل البرنامج الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن رمضان 2024

يعمل غيث شاب إماراتي من خلال برنامج غيث حيث يقدم المساعدة للأشخاص المحتاجين في أماكن متنوعة مثل أوغندا، الأردن، مصر، العراق، سوريا، دول المغرب العربي وغيرها من الدول، يهدف البرنامج إلى تقديم بصيص أمل لأولئك الذين واجهوا تحديات كبيرة في حياتهم، من خلال تعزيز جودة حياتهم ومنحهم آمالاً في مستقبل أفضل، سيتم عرض حلقات الموسم السابع من برنامج “قلبي اطمأن” في عام 2024، وسيتم الإعلان عن القنوات التي ستبث البرنامج عليها.