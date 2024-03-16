ضيف الحلقة 6 من برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024.. من هو الضحية الجديدة؟

مع اقتراب موعد عرض الحلقة 6 من برنامج “رامز جاب من الآخر” في رمضان 2024 على قناة MBC مصر، تزداد حماسة المشاهدين لمعرفة هوية الضحية الجديدة التي ستكون في مرمى مقالب الممثل والكوميدي رامز جلال، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة من سيكون الضيف الشجاع الذي سيخوض تجربة الرعب والمفاجآت في هذه الحلقة المثيرة، ما الذي ينتظرنا في هذه الحلقة المنتظرة؟ تابعوا التفاصيل والمفاجآت التي تخبأها الحلقة الجديدة من برنامج “رامز جاب من الآخر” لتكتشفوا الإثارة والتشويق الذي يحمله كل عرض من عروض هذا البرنامج الشهير.

ضيوف الحلقة 6 من برنامج “رامز جاب من الأخر” في رمضان 2024

مع اقتراب عرض الحلقة 6 من برنامج “رامز جاب من الأخر” في شهر رمضان 2024، يثير الجمهور التساؤلات حول شخصية الضيف المفاجئ الذي سيتعرض لمقالب النجم رامز جلال، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر لمعرفة هوية هذا الضيف، وترددت التوقعات بشأن احتمالية استضافة نجوم كرة القدم المصرية البارزين مثل عماد متعب وأحمد حسام “ميدو” وأحمد حسن، ويأتي هذا بعد استضافة عدد من نجوم الفن المصري والرياضة في الحلقات السابقة، حيث شارك لاعبو منتخب السعودية في الحلقة الأخيرة، ترقبوا الحلقة القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل والمفاجآت التي يخبئها برنامج “رامز جاب من الأخر” لمتابعيه.

برنامج “رامز جاب من الأخر” في رمضان 2024

يعرض برنامج “رامز جاب من الأخر” يوميًا طوال شهر رمضان المبارك على قناة MBC مصر، وذلك بعد أذان المغرب مباشرة، يتميز البرنامج بفكرته الفكاهية حيث يقوم النجم رامز جلال باستضافة نجوم من الفن أو الرياضة الذين يتسمون بعلاقات متوترة مع بعضهم البعض، ثم يواجههم بمجموعة من المقالب الطريفة والمثيرة.

تتضمن الحلقات العديد من المفاجآت، بما في ذلك إطلاق الحيوانات وسلسلة من المواقف الكوميدية التي تجعل الجمهور ينفجر من الضحك، يعتبر برنامج “رامز جاب من الأخر” من أبرز البرامج الكوميدية التي ينتظرها الملايين في مصر والوطن العربي، ويعد من الأيقونات الترفيهية لشهر رمضان المبارك، حيث يتابعه الجميع للاستمتاع بجوانبه الفكاهية ولمعرفة طبيعة المقالب الجديدة التي يقدمها في كل عام.