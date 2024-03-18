«هتموت من الضحك»… مسلسل شباب البومب والقنوات الناقلة رمضان 2024.. الكوميديا كما يجب أن تكون

يعد مسلسل شباب البومب الموسم الثاني عشر من بين أبرز الأعمال المعرضة خلال شهر رمضان المبارك، ويتميز بأنه أحد الأعمال الكوميدية السعودية البارزة التي نالت إعجاب الجماهير، حيث حقق شهرة واسعة وترسخ في قلوب المشاهدين واستنادا إلى هذا النجاح، سنقدم لكم من خلال هذا المقال نظرة شاملة عن القنوات التي ستبث المسلسل، وقصته، والشخصيات التي شاركت فيه.

مسلسل شباب البومب

تم إطلاق هذا المسلسل للمرة الأولى في عام 2012، ويعتبر واحدا من الأعمال البارزة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعتبر النجاح الباهر الذي حققه المواسم السابقة محركا رئيسيا لإطلاق المواسم الجديدة يركز المسلسل على قصص الشباب وكيفية حل مشاكلهم، وفقا لتصريح فيصل العيسى، فإن إقبال الجمهور على الموسم الجديد كان كبيرا، مما أثار الفرحة والسرور في أوساط الجميع.

مواعيد بث مسلسل شباب البومب

يبث المسلسل على قناة روتانا الخليجية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، كما يعرض أيضا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات بالإضافة إلى ذلك، يعاد العرض في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد أيضا في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وليس ذلك فقط، بل يعاد العرض مرة أخرى في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.