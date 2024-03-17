«كريم عبدالعزيز كما لم تعرفه من قبل»…موعد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024.!!

زادت التوجيهات البحثية على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخصوص جدول عرض مسلسل الحشاشين، الذي يشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز وهو منتظر بشغف من قبل جمهوره، ففي هذا المقال سنقدم جدول مواعيد عرض المسلسل والمزيد من المعلومات حوله ليتمكن كافة المشاهدين متابعة المسلسل.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

يحتل عنوان مواعيد عرض مسلسل الحشاشين صدارة نتائج محركات البحث على الإنترنت، لا سيما بعد عرض حلقتين افتتاحيتين من العمل، حيث يتم عرضه على قناة DMC في تمام الساعة التاسعة وربع مساء، وتكرار الحلقة يحدث في الساعة 1:45 صباحا أو الساعة الرابعة والربع مساءً بالإضافة إلى ذلك، يعرض المسلسل أيضا على منصة شاهد نت، والتي تعد واحدة من أبرز المنصات التي تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية.

أحداث مسلسل الحشاشين

يتميز مسلسل الحشاشين بأنه يندرج ضمن فن الدراما التاريخية، حيث يسرد قصة حياة حسن الصباح الذي أسس فرقة الفدانيين، المجموعة المتفانية في تعاليم العقيدة الإسماعيلية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها بأساليب متنوعة وبالتضحية حتى لو كان ذلك يعني مواجهة الموت الأحداث تنقلنا إلى شمال بلاد فارس في القرن الحادي عشر، حيث تتوالى عمليات اغتيال الشخصيات المهمة، ويقدم النجوم البارعون كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيكولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال وعمر الشناوي ومحمد رضوان وسامي الشيخ، وغيرهم العديد من الممثلين الشباب وضيوف الشرف، والمسلسل من إخراج المبدع بيتر ميمي وتأليف الكاتب الرائع عبد الرحيم كامل، وإنتاج شركة سينرجي.