أرقام الاشتراك في برنامج المندوس 2024 وموعد العرض علي قناة سما دبي

يعتبر برنامج المندوس واحد من البرامج الشهيرة والمحبوبة في السنوات الأخيرة والذي يتم عرضه على قناة سما دبي التلفزيونية، يتميز البرنامج بقدرته على جذب الجمهور من خلال فكرته المثيرة حول الفوز بجوائز قيمة كما استطاع علي جذب الجمهور من خلال فكرته المبتكرة التي تتمحور حول الفوز بجوائز قيمة من خلال المشاركة الهاتفية مع مقدم البرنامج عبد الله إسماعيل، يتوق الجميع بشدة لمعرفة موعد عرض برنامج المندوس، وطريقة الاشتراك في المسابقة والحصول على العديد من الجوائز المالية القيمة التي يقدمها البرنامج في الموسم التاسع، وفي الأسطر القليلة القادمة، سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في برنامج المندوس 2024

يمكنك التسجيل في برنامج المندوس من خلال الأرقام الهاتفية التي ستعلن عنها خلال حلقات البرنامج خلال شهر رمضان الكريم، تحتوي هذه الفعاليات على البنود التالية:

رقم الواتس أب: 050908005.

الاشتراك في المسابقة: 0509008005.

الاتصال من خارج الإمارات: 97143669999.

للتواصل مع البرنامج: 600551413.

موعد عرض برنامج المندوس رمضان 2024

تم الكشف عن جدول عرض برنامج “المندوس” والقنوات التي ستقوم بعرضه، حيث سيتم بدء البرنامج عند شروق فجر أول أيام شهر رمضان المبارك، أعلنت قناة سما دبي أن البرنامج سيعرض بشكل فريد وحصري خلال شهر رمضان الكريم على شاشتها.

يتم عرض البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، يمكن الحصول على تفاصيل حول برنامج “قلبي اطمئن” وموعد عرضه ضمن برامج شهر رمضان.

جوائز برنامج المندوس

يمكن للمتسابقين في برنامج المندوس الحصول على جوائز نقدية تصل إلى الآلاف من دراهم الإمارات، في حال تمكنهم من الوصول إلى المراحل النهائية من المسابقة، تمنح الجوائز المالية استنادًا إلى الطبقات التي يتمكن المشاركون من الوصول إليها خلال البرنامج، بعد الإجابة على السؤال واختيار المرشح، وتتوفر جوائز أخرى متنوعة.

تردد قناة سما دبي

قناة سما دبي الفضائية هي الوحيدة التي تبث برنامج المندوس رمضان 2024، يمكنكم ضبط تردد القناة عن طريق الإجراءات التالية:

تردد قناة سما دبي علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12417.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة سما دبي علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12130.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة سما دبي علي بدر سات