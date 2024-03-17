اعرف هتفول بكام النهاردة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 2024/3/17 بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

تعد السلع البترولية ومشتقاتها من السلع الهامة، ولذلك فإن هناك اهتمام بالغ بأسعار البنزين والسولار اليوم من قبل المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يتم استخدامهم في الكثير من الخدمات ووسائل النقل العامة وكذلك قطاع السيارات الخاصة، والقطاع الصناعي والزراعي والنقل بصفة عامة، كما أن الأسعار تتأثر بأحوال البنك المركزي وقيمة الجنيه، وبناءًا على ذلك فقد تم عقد اجتماع للجنة التسعير التلقائي لتحديد الأسعار في السوق المحلي التي تتوافق مع المستهلك،

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم تختلف حسب نوعه والتي حددته وزارة البترول والثروة المعدنية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

حيث تم تسعير لتر بنزين 80 : بسعر يتراوح ما بين 10 و 11 جنيهًا مصريًا.

كما تم تسعير لتر بنزين 92: بسعر يتراوح ما بين 11.5 و 12.5 جنيهًا مصريًا.

كما أنه تم تسعير لتر بنزين 95: بسعر يتراوح ما بين 12.5 و 13.5 جنيهاً.

كما تم تسعير السولار في السوق المحلية بنحو 7.75 جنيهاً تقريباً.

كما أنه تم تسعير لتر الكيروسين بمبلغ 8.25 جنيه تقريبا للتر الواحد.

وتم تسعير اسطوانة البوتاجاز بنحو 70 جنيهاً تقريباً.

السلع البترولية ومشتقاتها

النفط من المصادر الأساسية لتوليد الطاقة ويختلف على حسب نوعه واستخدامه في المجالات المختلفة، حيث له العديد من الأنواع ومنها:

الوقود المحلي.

وكذلك البترول الخام.

بالإضافة إلي وقود الديزل.

كما أنه يوجد بترول الطائرات.

وأيضا وقود النفاثات.

وهناك البرافين.

و الزيوت الفُضالة.

وأيضا يتوفر غاز النفط المسال.

والزيوت القطارة.

و المواد الخام.

والزيوت المتنوعة.

البتروكيميائيات.

الغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى الجازولين.

وهناك الكيروسين.

وهناك أيضا زيت الوقود الثقيل الذي يتمثل في المازوت.

موعد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية:

يذكر ان اخر اجتماع للجنة تسعير المنتجات البترولية كان خلال شهر نوفمبر من العام الماضى ،ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير للمنتجات البترولية اجتماعها هذا الشهر خلال الأيام المقبلة وذلك لتحديد أسعار البنزين وفقا للأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية تزامنا مع قرار البنك المركزى الاخيرة رفع سعر الفائدة 6%، وكذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالبنوك.