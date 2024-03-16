“هُنـــــا mediafire“ كيفية تحميل تطبيق المرور الذكي 2024 بالعراق لدفع والاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني

قامت الحكومة العراقية بإطلاق تطبيق المرور والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاص بك كما يمكنك أيضا من خلال التطبيق تسديد تلك المخالفات وذلك من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات تحميل تطبيق المرور الذكي، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحميل تطبيق المرور الذكي

يجب العلم أن ذلك التطبيق يقوم بتسجيل الغرامات وقت حدوثها وذلك من خلال تسجيل الرادار، يمكنك تحميل التطبيق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتطبيق. يرجى النقر على زر تحميل التطبيق. انتظر حتى يتم الانتهاء من عملية التثبيت ثم قم بالنقر على أيقونة التطبيق. انقر على زر إنشاء حساب وقم بإدخال رمز التحقق الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة. يتطلب منك إدخال كلمة مرور وقم بحفظها. يرجى إرسال جميع المستندات المطلوبة والتي من أبرزها نسخة من البطاقة الشخصية. أخيرا قم بإدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

خطوات تسديد الغرامات تطبيق المرور الذكي

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق عند تسديد غرامات المرور وهي: