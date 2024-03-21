«السقا يعود وبقوة»… الثنائي الجبار…موعد عرض مسلسل العتاولة

خلال الفترة الأخيرة، كثير من المهتمين بالفن العربي قاموا بالبحث عن جدول عرض مسلسل “العتاولة” الذي يُشارك في بطولته الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي، تفاصيل عرض المسلسل تُعرض في هذا المقال، حيث يتيح للمتابعين فرصة معرفة مواعيد العرض المحددة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة على قناة MBCمصر

يعد عنوان جدول عرض مسلسل العتاولة من بين أكثر العناوين بحثا على محركات البحث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع بداية شهر رمضان الكريم، يتساءل الكثيرون عن مواعيد عرض المسلسلات، بما في ذلك العتاولة، يتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر، المالكة الحصرية لحقوق عرضه، حيث يبث يوميا في الساعة السابعة مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة الثانية مساء، ويعرض المسلسل أيضا على قناة MBC مصر2 في الساعة التاسعة والنصف مساء، مع إعادة الحلقة في الساعة الرابعة عصرا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة Shahid.net، وهي واحدة من أشهر المنصات العربية التي تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام والبرامج.

أبطال مسلسل العتاولة

بعد أن التقى أحمد السقا وطارق لطفي لأول مرة في أعمال سينمائية مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية والعشق والهوى، يعاود الثنائي التجمع مرة أخرى في مسلسل العتاولة، حيث يتوليان البطولة الرئيسية بجانب نخبة من النجوم مثل باسم سمرة وزينة ومي كساب وصلاح عبد الله وسامي مغاوري وهدى الاتربي وحنان يوسف وميمي جمال ونهى عابدين، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة يأتي المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال، وإنتاج صادق الصباح.