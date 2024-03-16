نقدم لكم شحن شدات ببجي بطريقة سريعة والحصول على 4800 شدة مجاناً UC PUBG mobile عند القيام بالشحن من الموقع الرسمي midasbuy، هذا الموقع الرسمي الذي يقدم عروض خيالية عند قيام اللاعبين بالشحن وفقاً للخطوات البسيطة التي التي نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، كما نبرز إليكم خطوات الشحن بعد التحديثات الجديدة.

شحن شدات ببجي بطريقة سريعة والحصول على 4800 شدة مجانا

تعتبر شدات ببجي uc أهم أداء في لعبة PUBG mobile بدونها لا تتمكن من مواصلة اللعب لفترات طويلة كما لا يمكنك الفوز في اللعب والاستمتاع بالتقدم في مراحل اللعبة، لهذا فهناك طرق جديدة لشحن شدات ببجي ولكن اصدق هذه الطرق الشحن من موقع ميديا باس، الذي يوفر اعداد كبيرة من الشدات مقابل هدايا مجانية تمنح مع كل عملية شحن، تصل الشدات المجانية إلى 4800 شدة تحصل عليهم عندما تشحن 12 ألف شدة، كما أن هناك عروض أخري للشحن تستطيع القيام بها.

شحن شدات ببجي مجانا 2024

يمكنك الحصول على الشدات المجانية من موقع midasbuy عند أتباع عروض الشحن الموجودة في الموقع التي أبرزها التالي:

عند شحن 30 ألف شدة تحصل على 12 ألف شدة مجاناً.

في حال شحن 60 ألف شدة تحصل على 14 ألف شدة مجاناً.

عند شحن 18 ألف شدة تحصل على 7200 شدة مجاناً.

حال شحن 24 ألف شدة تحصل على 9600 شدة مجاناً.

اما عن أسعار شدات لعبة ببجي من الموقع الرسمي للعبة فتختلف بناء على الدولة، لهذا يمكنكم الشحن عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أدخل على موقع ميديا باس.

اختيار الدولة.

الدخول على متجر شحن pubg.

تحديد العرض المناسب.

اختار آلية الدفع.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة شحن شدات ببجي بطريقة سريعة والحصول على 4800 شدة مجاناً UC PUBG mobile.