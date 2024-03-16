“سجل واصرف” 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024 …والوزارة تكشف عن الفئات المستحقة

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024، خبر أصبح محور اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، خاصة في في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين وغلاء أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024….

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024

حبث تداول عدد كبير من المواقع الالكترونية خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وهذا ما جعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن حقيقة هذا الأمر، ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها وأكدت أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار شبيهة بهذا، وفي حالة إتخاذ قرار مهم يخص التموين والبطاقة التموينية، سوف يتم الإعلان عن هذا على الموقع الرسمي للوزارة أو على القنوات الفضائية المتخصصة.

التموين توضح حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر مارس 2024، هذا بالإضافة إلى صرف السكر الإضافي بسعر 27 جنيه للكيلو لكل بطاقة تموين، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

كما أشار الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسع جاهدة على ضخ كميات كبيرة من السكر والأرز والزيت والسلع الغذائية، خلال منافذ أهلاً رمضان المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك لدعم المواطن المصري خاصة خلال شهر رمضان، مناشداً المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص التموين لعدم حدوث جدل أو بلبلة في الشارع المصري.