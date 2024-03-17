“فرصة لربح 1.500.000“ كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيد al saeedah-tv 2024 الموسم السادس مايا العبسي

قامت المذيعة مايا العبسي في اليمن بإطلاق مسابقة طائر السعيدة والتي تكون عبارة عن أن ماياي تقوم بالتجول في الشارع وتعمل على طرح مجموعة من الأسئلة الثقافية والدينية المتنوعة لأشخاص عشوائية ومن يجب على السؤال بشكل صحيح يفوز بهدايا، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد عرض مسابقة طائر السعيدة على التلفاز والقنوات الناقلة للمسابقة.

مسابقة طائر السعيدة

الجدير بالذكر أنه يتم عرض المسابقة كل يوم على قناة السعيدة اليمنية وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت اليمن، تشمل الأسئلة التي تطرحها العديد من المجالات المتنوعة والتي تكون في التاريخ والجغرافيا والأدب والدين وذلك من أجل مساعدة المشترك على الفوز، يمكنك الآن الاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة ولكن يجب أن يكون عمر المشترك لا يقل 18 سنة، شارك الآن وفز بالكثير من الجوائز والتي تكون عبارة عن رحلات سياحية أو مبالغ مالية.

تردد قناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن متابعة المسابقة من خلال قناة السعيدية اليمنية لذلك قم باستقبال القناة من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الدقة: HD.

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك ومتابعة المسابقة بواسطة القمر عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12187.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة