«هتتفرج براحتك على مسلسل المداح»…موعد عرض مسلسل المداح 6 ومواعيد إعادة الحلقات على قناة MBC مصر

ترقبوا عرض مسلسل “المداح 4″، الذي يجذب آلاف المعجبين بأعمال الأكشن والرعب، خلال شهر رمضان يتناول المسلسل قصة الصراع الشديد بين الشيخ صابر المداح والجن، حيث يسعى الجن إلى إخضاعه لهم بشكل عنيف تتزايد معدلات البحث على جوجل حول مواعيد عرض المسلسل والاعادات المقررة.

مواعيد عرض مسلسل المداح على قناة MBC مصر

أعلن عن موعد عرض مسلسل المداح 4 على قناة MBC مصر منذ بداية شهر الصوم، ويلاحظ أن جدول العرض لم يتغير عن الأعوام السابقة، حيث يبث المسلسل في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر على MBC مصر، وتعاد على MBC مصر 2 في الساعة 11:00 مساء، وفي اليوم التالي في تمام الساعة 4:00 عصرا، ولاحظنا تصاعد الأحداث بشكل غير متوقع في الحلقات السابقة.

تردد القنوات التي تبث مسلسل المداح

والآن سنقدم لكم جدول الترددات للقنوات التي تبث مسلسل المداح 4، والذي يتضمن العديد من الأحداث المشوقة هذا الموسم، مثل عودة الجنية مليكة بدورها الممثلة النجمة سهر الصايغ، وتجسيد الشيطان قزح بواسطة الفنان فتحي عبد الوهاب، بالإضافة إلى انضمام الطفل يوسف نجل الفنان حمادة هلال إلى فريق البطولة، تتضمن الأحداث السابقة قتل عائشة لابنتها عن طريق ذبحها وطهيها وتناولها بعد زيارة قزح لها، وتلقى القبض عليها وتسليمها للشرطة قبل أن يقوم الشيطان بزيارتها مجددا في الحجز ليخبرها بأن ابنتها تنتظرها، فتقوم عائشة بشنق نفسها وفيما يلي تردد قناة MBC مصر الناقلة للمسلسل: