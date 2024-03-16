جوائز فوازير غازي الذيابي سيارة لكزس آخر موديل تعرف علي رابط الاشتراك في رمضان 2024

مسابقة فوازير غازي الذيابي هي واحدة من أبرز المسابقات في شهر رمضان الكريم، حيث يتطلع المشاركون للفوز بجوائز قيمة، تعتبر هذه المسابقة، التي تحمل اسم الموسم الرابع لعام 1445، من أهم الفعاليات التي تنظمها الشاعر والناشط السعودي غازي سيد ربيع الذيابي، تم الإعلان عن جميع التفاصيل وطرق الاشتراك عبر حسابه الشخصي، وقد أعلنت صفحة غازي الذيابي الرسمية عن إطلاق الموسم الرابع من برنامج الفوازير، وأشارت إلى وجود جوائز قيمة مثل مبلغ مالي كبير أو سيارة فاخرة لذا، أثارت هذه الإعلانات الكثير من التساؤلات حول كيفية المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي خلال رمضان 2024 وطرق التواصل مع المسابقة، وسنوضح هذه الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

جوائز فوازير غازي الذيابي سيارة لكزس آخر موديل

شهد موسم الرابع من برنامج ومسابقة فوازير غازي الذيابي تطورا ملحوظا في الجوائز التي يقدمها للفائزين، حيث تشمل الجوائز ما يلي:

الموسم الأول تكون الجائزة سيارة واحدة. الموسم الثاني زادت عدد الجوائز لتكون 3 سيارات. الموسم الثالث وصل عدد الجوائز لتكون 16 سيارة الموسم الرابع تم وضع 20 سيارة من طراز لكزس الحديث كجوائز للموسم الرابع.

رابط الاشتراك في مسابقة غازي الذيابي 2024

حلم الكثيرين بامتلاك سيارة لكزس قد أصبح قريبا بفضل غازي الذيابي، الذي قام بوضع عشرين سيارة للفائزين في فوازيره الخاصة، يمكن المشاركة في الفوازير دون أي قيود أو شروط، وطرق المشاركة من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل دخول إلى حساب غازي الذيابي الرسمي على سناب شات.

ثم إدخال البيانات المطلوبة من خلال الاستمارة الموضحة أمامك.

ثم كتابة الاسم رباعيا.

مع توضيح عنوان السكن متضمنا الدولة.

المحافظة والمدينة مع أدق التفاصيل.

ثم كتابة رقم الجوال الشخصي للمتسابق.

يجب تقديم عنوان بريد إلكتروني نشط لتسهيل الاتصال.

أرقام التواصل بمسابقة فوازير غازي

للمشاركة في مسابقة الموسم الرابع لرمضان المبارك عام 2024، يمكن الاتصال على أرقام شبكات الاتصال STC وزين وموبايلي الموجودة أدناه:

شبكة زين 0592732536 شبكة موبايلي 0544023046 شبكة STC 0535527889

طريقة اختيار الفائز في فوازير الذيابي

سيتم تقديم جميع تفاصيل المتسابق الراغب في التسجيل، بما في ذلك معلومات الاتصال مثل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، يمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال تسجيل الدخول إلى حساب غازي الذيابي على تطبيق سناب شات، حيث يتم اختيار المتسابقين عشوائياً بعد الإجابة على سؤال المسابقة، يتعين أيضاً تفعيل الهاشتاج على تويتر.