موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024 برقم الهوية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024، الذي أصبح محور اهتمام وبحث الكثير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأسر السعودية في شهر رمضان الكريم، وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن موعد صرف الدعم الخصص للضمان الإجتماعي المطور، الذي من المقرر صرفه مع بداية كل شهر ميلادي، ومن الممكن تأخيره أو تبكيره إذا تصادف عطلة أو إجازة رسمية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024…..

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024

حتى الآن لم تعلن وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024،وهذا ما يؤكد أنه من المقرر أن يتم صرفه في الموعد المحدد دون تبكير أو تأخير، وذلك حتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب وسلع غذائية مع حلول شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يكون موعد الصرف في يوم الإثنبن الموافق 1 أبريل 2024، والموافق 22 رمضان 1445.

فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد صرف المكرمة الملكية 1445، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم وتحديداً قبل حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من صرف الدعم قبل عطلة عيد الفطر المبارك 1445.

خطوات الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي لشهر إبريل 2024

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن صرف الضمان الإجتماعي شهر أبريل 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وإليكم الخطوات…..