“سجل فوراً AADL.3“ خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة inscription aadl dz 2024

قامت وكالة عدل بإطلاق مشروع عدل 3 وهي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم توفيرها لأصحاب الدخل المتوسط من قبل وزارة الإسكان والتعمير الجزائرية، وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن وحياة مستقرة كما أن الدولة توفر للمواطنين فرصة تسديد تلك الرسوم على شكل أقساط وذلك حتى لا تسبب عبء على المواطن، ولكن يجب العلم أنه يتم منح الوحدات وفق توافر مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا.

سكنات عدل 3

قامت وزارة الإسكان والتعمير الجزائرية بتوفير المشروع الثالث من عدل وذلك بعد نجاح كل من المشروع الأول والثاني، والجدير بالذكر أنه يوجد عليه أقبال كبير من قبل المواطنين، للتسجيل على وحدات عدل قم بإتباع التعليمات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يجب ملء استمارة التقديم، ويشترط إدخال رقم البطاقة البيومترية وذلك من أجل التحقق من أن المتقدم لم يستفد من برامج عدل من قبل. أخيرا قم بطباعة الإيصال لأنه سوف يتم تقديمه مع الوثائق.

شروط التقديم على وحدات عدل 3

قامت وكالة عدل بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على السكن ومنها:

يجب العلم أنه غير متاح للمستفيد أن يقوم ببيع الوحدات التي يحصل عليها عن طريق الدعم.