مسابقات غازي الذيابي الرمضانية وأسماء الفائزين بسيارات لكزس سحب الحلقة الأولى والثانية

بدأت مسابقة الفوازير الرمضانية السعودية الشهيرة لـ “فوازير غازي الذيابي” في بداية شهر رمضان وتستمر حتى الآن وحتى نهاية الشهر، حيث تقدم جوائز قيمة تشمل جوائز نقدية يومية و20 سيارة لكزس أحدث موديلاتها تقدم دخون الإماراتية المسابقة الرمضانية وتقدم العديد من الجوائز القيمة، يتم اختيار الفائزين بسيارات لكزس من بين المشتركين والتواصل معهم على الهواء مباشرة، شارك العديد من المتسابقين والمشاهدين العرب في مسابقة غازي الذيابي في رمضان 2024 للموسم الرابع، أعلن الشهير السعودي غازي الذيابي عن الجوائز القيمة لفوازيره عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرف في هذا المقال على أسماء الفائزين في السحوبات السابقة وعلى كيفية المشاركة في فوازير غازي الذيابي عام 2024.

مسابقات غازي الذيابي الرمضانية وأسماء الفائزين بسيارات لكزس

أعلن مقدم برنامج مسابقة غازي الذيابي عن ضيوف الحلقة الثالثة من البرنامج وهم الممثلين الشهيرين بشير غانم وعوض عبد الله، سيتم اختيار ستة أشخاص للدخول في سحب السيارات، وسيتم اختيار الفائز بشكل عشوائي والتواصل معه في بداية الحلقة الجديدة، تم الكشف أيضا عن الفائزين بجائزة سيارة لكزس في الحلقتين الأولى والثانية من البرنامج، وهم الأشخاص المحظوظين الذين فازوا بهذه الجائزة.

ألف مبروك للفائزين معنا في الحلقة الاولى بسيارتين لكزس آخر موديل : ١ – بدرية شديد العصيمي من الطائف

٢ – ريميه مطلق العتيبي من المدينة المنورة والليله راح نسحب على الفائز الثالث والرابع باذن الله 🌹#فوازير_غازي_الذيابي3 pic.twitter.com/snFK7xu1cw — كايد الذيابي (@kayid1100) March 15, 2024

الحلقة الأولى: بدرية شديد العصيمي من الطائف. ريميه مطلق العتيبي من المدينة المنورة.

الحلقة الثانية: عبدالعزيز الحارثي من الجبيل. مزيد عبدالله البقمي من الدوادمي.



طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي

يمكن المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي من خلال تعبئة البيانات في رابط التسجيل واتباع الخطوات الموجودة.

في البداية الدخول علي رابط فوازير غازي لإدخال بيانات المشترك.

ثم تعبئة النموذج بالبيانات الصحيحة.

ثم النقر علي خانة إرسال.

خطوات الاشتراك في فوازير غازي الذيابي

يمكنك المشاركة في الفوازير من خلال حساب غازي الذيابي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عبر اتباع الخطوات التالية بطريقتين.

عمل متابعة لحساب gazzi _24@.

مشاركة هاشتاج فوازير _غازي_ الذيابي وعمل إعادة نشر لتغريدة الحلقة.

متابعة حساب ‎ .@Dkhoonemirates