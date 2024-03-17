بيس”حملة بدء الموسم 5 تحديثات الجرافيك هدايا ويكدجات اساطير وكلاسيك باتشات لاعبي 108

مع افتتاحية الموسم الخامس، في حملة قوية من Konami تسمي The Dominant Season 5، اقوي العروض والخصومات الحصرية مع الموسم الخامس من لعبة Pes mobile او المعروفة باسم EFootbaal الشهيرة، تابعوا معنا لمعرفة احدث البكجات والعروض والخصومات واقوي عقود الترشيح وغيرها من هدايا مميزة ومختلفة كل موسم، ولكن في هذا الموسم اصبح التحديث بالفعل اكثر خطورة واثارة.

اخر تحديثات بيس موبايل season 5

نظراً لزيادة الحماس في ملاعب كرة القدم هذا العام، وصعود فرق مختلفة داخل الدوري الانجليزي وكاس العالم وغيره، قررت شركة كونامي انشاء احداث تتماشي مع عالم كرة القدم الحماسي والواقعي.

فعالية الذكاء الاصطناعي

في هذا الحدث، يمكنك مواجهة الذكاء الاصطناعي في مباراة داخل دوري قوي مع اخصام محترفة والبقاء هنا للسرعة والبديهة، بالاضافة إلي ذلك، توفير العديد من الفرص لتطوير فريق الاحلام الخاص بك وهذا فقد في Season 5 The Dominant.

افضل النجوم الحصريون في هذا الموسم

تعرض شركة كونامي بعض النجوم الحصريون في عالم كرة القدم الحقيقي بالتزامن مع الواقف الافتراضي، فكل نجم ظهر وتم وجودة علي ساحة كره القدم البارحة، سوف نجده اليوم في عقود الترشيح وفي بكجات مختلفة للحصول عليه وتطويره اولاً بأول، وهذه اللعيبة مثل المحترف G.Batistuta واللاعب P.Scholes واللاعب R.Van Der Vaart وغيرهم من النجوم البارعون داخل ارجاء eFootball championship 2024 الشهير.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل 2024

يمكنك الان الدخول الي مغامرات بيس موبايل من خلال تثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول الخاص بك، وسوف نعرض لكم طريقة التحميل من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة كالاتي: