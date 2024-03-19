الان بسهولة جداً شحن كوينز اي فوتبول لحد 5000 كوينزات وهدايا من باتشات اسطورية مع تحديث الخميس القادم

لعبة بيس موبايل، في عالم افتراضي، تقرر شركة كونامي عرض نقله رقمية كروية بانشاءها نسخة لعبة pro evolution soccer المعروفة بعالم Play station منذ بداية ظهوره حتي تطوره الى ps5 حالياً، وفي الاونة الاخيرة شركة Konami ساهمت في صدمة عالمية قوية، بانشاءها نسخة لعبة كرة قدم رقمية تكاد تكون الافضل علي الاطلاق حتي الان، وهي لعبة efootball الشهيرة المعروفة باسم Pes mobile، في تجربة كروية حماسي مليء بالتطور والابداع، مع العديد من الاضافات المزهله و الدوريات المختلفة مثل eFootball club.

طريقة تحميل لعبة بيس للاندرويد 2024

بعد استلام شركة Konami لعدد كبير من الرسائل في البريد بخصوص انشاء نسخة الكترونية كروية من عالم pes تقرر شركة كونامي نشر نسخة eFootball المعروفة، وعلي الرغم من اشتهار هذه اللعبة منذ فترة كبيرة الا ان حتي الان يتسال البعض عن طريقة تحميل اللعبة علي كلاً من هواتف الاندرويد وكذلك iOS وتكون الخطوات كالاتي:

التاكد من اتصال الهاتف الخاص بك بشبكة Wi-Fi قوية لتجنب عملية قطع الاتصال

يمكنك تحميل اللعبة من cell data بحجم 4GB

فتح تطبيق Google Play علي هاتف الاندرويد الخاص بك

كتابة تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندرويد

الضغط علي كلمة efootball التابعة لشركة كونامي

بدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول

طريقة تحميل بيس موبايل علي iPhone iOS

لم تنسي شركة كونامي صديقتها Apple Store، باطلاق نسخة مصغرة من عالم Pro Evolution Soccer علي الايفون، حيث تسال العديد من مستخدمي نظم iOS عن طريقة تحميل لعبة بيس موبايل علي ايفون، وسوف تكون خطوات التثبيت كالاتي: