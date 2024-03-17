«خلي بالك عشان مترحشي وترجع».. تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل المترو في رمضان2024..!!

تعتبر مواعيد تشغيل وتوقيت قطارات المترو من أهم الأمور التي يجب معرفتها خلال شهر رمضان الكريم في مصر، حيث يعتمد الكثيرون على وسائل النقل العامة للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم بشكل يومي، تقدم شركة المترو في مصر خدماتها طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام شهر رمضان الكريم، وتقوم بتوفير جداول زمنية محددة لتشغيل القطارات خلال هذا الشهر الفضيل وبشكل عام، يتم تغيير ساعات التشغيل وتقليل عدد الرحلات خلال شهر رمضان نظرا لتغير أنماط الحياة وحركة المرور.

ما هي مواعيد تشغيل المترو في رمضان

في شهر رمضان المبارك، تتوافر مواعيد المترو على النحو التالي:

بداية ساعات التشغيل للخط الأول تكون الساعة 5:15 صباحًا، وينتهي التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل. بداية ساعات التشغيل للخط الثاني تبدأ الساعة 5:15 صباحًا، وتنتهي التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل. أما بالنسبة للخط الثالث لمترو الأنفاق، فتكون بداية ساعات التشغيل الساعة 7:15 صباحًا، وتنتهي الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

قيمة رسوم اشتراك المترو للطلاب

أعلنت الجهة المسؤولة عن النقل عن توفر أسعار اشتراك مترو الطلاب لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، حيث يتمثل سعر اشتراك المترو للطلبة في 33 جنيها لاستخدام ثلاث خطوط مترو في حال ركوب الطالب لمسافة تشمل 25 محطة فقط، بينما يتم دفع 41 جنيها كسعر اشتراك للطلبة لنفس الخطوط إذا قام الطالب برحلة تتضمن 44 محطة، وذلك باعتبار عدد المحطات التي يمر بها الطالب أثناء رحلته من محطة الصعود إلى محطة النزول، هذه الأسعار تشمل اشتراك المترو لفترة ربع سنوية تمتد لمدة 3 أشهر متتالية.