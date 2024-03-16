“هُنــــا ur.gov.iq“ كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وتسديد الغرامة
غرامات المرور العامة الرقم الالماني
أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبة الخاصة بك وذلك من خلال الرقم الألماني وهو عبارة عن شريحة تحتوي على جميع البيانات التي تخص صاحب المركبة والمركبة، كما أنه يمكنك أيضا تسديد الغرامات من المنزل من خلال شبكة الانترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى المديرية وذلك لأن الدولة دائما تسعى نحو تخفيف الجهد على مواطنيها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني.
غرامات المرور العامة الرقم الالماني
يمكنك الآن التعرف على جميع الغرامات المسجلة على السيارة من خلال منصة أور الإلكترونية، كما أنها توضح لك أيضا نوع المخالفة والموعد الذي تمت فيه، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور.
- قم بتسجيل الدخول وذلك بواسطة إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- يرجى ملء النموذج الذي سوف يظهر بالبيانات الخاصة بالسيارة.
- أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة.
رابط تسديد غرامات المرور بالرقم الألماني
يجب العلم أن الرقم الألماني يدل على التطور التكنولوجي داخل دولة العراق وذلك لأنه يحمي السيارة من السرقة كما أنه يمنع عمليات التزوير في المخالفات وذلك لأنه يقوم بتسجيل المخالفة بشكل تلقائي، عندما ترغب في تسديد الغرامات الخاصة بك قم باتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول على منصة أور الإلكترونية.
- يتطلب كتابة كل من كلمة المرور واسم المستخدم.
- قم بإدخال الرقم الألماني ويجب إدخاله بشكل صحيح.
- بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر الغرامات التي قمت بارتكابها.
- انقر على زر ادفع، ثم قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك وتكون عن طريق حساب بنكي أو من خلال بطاقة ائتمان.
- بمجرد اتمام عملية الدفع سوف يتم خصم قيمة الغرامة بشكل مباشر.