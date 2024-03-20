ببلاش مجاناً اشحن 10000 كُـُوُينـِِـِـڒٍ اي فوتبول بس 2024 وروح شوف تحديث الخميس والباكدجات الأسطورية بيليه102

eFootball، تعد لعبة بيس موبايل واحدة من اقوي الالعاب الكروية علي منصات Google play لهواتف الاندرويد وكذلك لانظمة iOS لهواتف iPhone، اثبتت لعبة بيس موبايل جدارتها بقيادة شركة كونامي المعروفة، تعد لعبة pes mobile نقلة قوية في عالم كرة القدم الرقمية، مع وجود منافس قوي مثل لعبة fifa بالتاكيد سوف نري تطورات ضخمه وقوية داخل عالم الاندرويد و اسوار الساحرة المستديرة، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم لعبة بيس الشهيرة وطريقة تحميلها وكيفية بدء حساب بها و لعب اللعبة من البداية للاحتراف، بالاضافة الي معرفة طريقة شحن كوينز بيس efootball mobile بخطوات سهلة وبسيطة.

لعبة eFootball للاندرويد و الأيفون

يمكنك الان تحميل ولعب بيس موبايل بصورة مجانية تماماً من خلال تحميلها علي منصات بلاي مثل Google Play و Apple Store دون دفع اي رسوم شراء بطريقة مجانية تماماً، تبدا رحلة الساحرة المستديرة من خلال تسجيل الحساب الخاص بك عن طريق فيسبوك أو gmail او حساب Apple cloud الخاص بك، تبدا اللعبة طالبة منك اختيار فريقك الخاص بك واسمك الشخصي كمدرب فني للفريق ومالك له، تقوم اللعبة بعد ذلك بإعطاءك فريق تجريبي صغير به بعض اللاعبين الناشئين، بعد كل مباراة تقوم بلعبها تزيد قدرات تقدم اللاعبين من تسديد في المرمي او السرعة او المراوغة، حتى تقوم بالفوز في بعض المباريات المعروفة واستلام كوينز بيس لفتح بكجات بيس وانضمام اقوي المحترفين للفريق، مما يتيح لك الفوز في دوريات اكثر صعوبة واكبر مكافات، كلما تقدم فريقك كلما اشتهرت عالمياً واصبحت منافسات امام لاعبون متميزة online بفرق مختلفة ومتميزة.

طريقة تحميل pes mobile للهاتف المحمول

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة كالتالي: