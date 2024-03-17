“هُنــــا reg.nid-moi.gov.iq“ كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وشروط الحجز

أطلقت الحكومة العراقية رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في جميع المحافظات، كما أكدت على ضرورة التسجيل على البطاقة والسرعة في استخراجها وذلك لأنه من المقرر استخدام تلك البطاقة في جميع المعاملات الحكومية والرسمية المختلفة، وبناء على طلب المواطنين سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا كل ما يخص البطاقة الوطنية بالتفصيل.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل دولة العراق عن خطوات التسجيل على البطاقة وذلك ما سوف نوضحه لكم في النقاط التالية، ولكن وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أنه يجب على المواطنين الدخول على الموقع في فترة الصباح وذلك حتى يكون الضغط قليل على الموقع:

أولا يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحجز البطاقة الوطنية الموحدة. قم بالدخول على خانة حجز البطاقة والتي توجد أسفل الشاشة. يتطلب إدخال اسم المتقدم واسم الأب بالإضافة إلى اسم الجد واللقب. قم بإدخال عدد أفراد عائلتك، ولكن أن يكون العمر الخاص بهم بداية من 12 عام فيما أكثر، والمقصود بأفراد الأسرة هم الأب والأم والأولاد الغير متزوجين. يرجى إدخال رقم هاتف يعمل. أخيرا بمجرد الضغط على زر التالي سوف يتم حجز البطاقة بالفعل وفي حين الموافقة سوف يتم إرسالها لكم إلى المنزل ويتم تسديد المصروفات عند الاستلام.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التسجيل على البطاقة وهي: