أحداث مثيرة في الحلقة الــ 5 من مسلسل نعمة الأفوكاتو.. تعرف على التفاصيل بالكامل

في الحلقة الــ 5 من مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، شهدنا العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة بنزول نعمة من سيارتها بعد أن لاحظت أن أحدهم يراقبها، وتورطت نعمة في مشاجرة مع سائق السيارة، كما اكتشفت أن ياسين الألفي هو من أرسل السائق لمراقبتها وتقديم تقرير يومي عن تحركاتها.

حاولت نعمة الاتصال بصديقتها مريم، ولكنها لم ترد عليها، في هذه الأثناء ذهب زوج نعمة صلاح ( أحمد زاهر ) لمقابلة مريم وأخبرها أنه لا يصدق ادعاء نعمة بأنها لم تكن هي من قدمت له المال، وطالبها بتجنب الخلافات مع شقيقتها.

مشاجرة بين نعمة الأفوكاتو والحراس

قامت نعمة بزيارة منزل ياسين الألفي ودارت مشاجرة مع الحراس الذين منعوها من الدخول، وأصيبت في الرأس، إلا أن نعمة تمكنت بعد ذلك من الدخول والتحدث إلى ياسين الألفي، وهنا حاول ياسين توضيح موقفه، لكن نعمة رفضت وأخبرته بأنها ستترك العمل بسبب معرفتها بنواياه والتي اعتبر أنها زوجة خائنة.

نعمة الأفوكاتو تخبر صلاح رغبتها في الحمل

في إحدى المشاهد، أخبرت نعمة زوجها أنها توقفت عن تناول حبوب منع الحمل وترغب في الإنجاب، وقبل صلاح قرارها.

تمت سرقة المال الذي أعطته نعمة لوالدها ومحروسة، وشك صلاح في صديقه مدحت واعتقد أنه هو من ارتكب السرقة، ثم ذهب لتفتيش منزله وعثر فعلاً على المال، مما جعل صلاح يعتقد أن نعمة الأفوكاتو هي من أعطته المال.

في الوقت نفسه، تشك نعمة في سارة سكرتيرة خالد، وتطلب من محمد الذي كان يعمل في تقديم المشروبات لشركة ياسين الألفي مراقبتها، حيث سبق وأقنعته نعمة بترك هذه الوظيفة والانضمام لها في مجال المحاماة، كما تمكنت نعمة من إصلاح العلاقة بين مريم وزوجها بعد المشاكل التي حدثت بينهما.

ماذا حدث مع انتهاء الحلقة الــ 5 من مسلسل نعمة الأفاكاتو

انتهت الحلقة الــ 5 من مسلسل نعمة الأفاكاتو باتصال محمد بنعمة ليزودها بتقرير عن سارة السكرتيرة، وهنا طلبت نعمة منه التقاط صورة للرجل الذي كانت تجلس معه في المقهى، واكتشفت نعمة أن سارة كانت تجلس مع زوجها صلاح أثناء اكتشافها للأموال المسروقة التي كانت موجودة في منزلها أثناء تنظيفها.

نعمة الأفوكاتو هو أحدث مسلسلات مي عمر والذي تدخل به موسم الدراما هذا العام ببطولة مطلقة ومنفردة، والذي يساعدها دائما ويقف خلفها هو زوجها المخرج محمد سامي، هو مخرج العمل وأحد مؤلفيه، ويضم المسلسل مجموعة متميزة من النجوم والفنانين منهم أحمد زاهر الذي يقوم بدور صلاح زوج نعمة وكمال أبو ريا والدها وأروى جودة.