الفراخ تفاجئ الجميع الان.. مفاجأة غير متوقعه في اسعار الفراخ اليوم السبت 16 مارس2024.. قومي خزني واملي الفريزر

زادت نسبة البحث من قبل العديد من المواطنين اليوم حول معرفة أسعار الفراخ، في يوم السبت 16 مارس 2024، شهدت أسعار الدواجن استقرارا داخل الأسواق والبورصة، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء بين 94 إلى 95 جنيهًا للكيلو، وصلت إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و 110 جنيهًا،سنقدم لكم في هذا المقال على موقعنا البديل الإخباري جميع أسعار الدواجن اليوم، تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم في المزارع

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء في مصر بين 94 و 95 جنيها، وتصل أسعارها للمستهلكين بين 100 و 110 جنيهات في مناطق مختلفة بعد إضافة تكاليف النقل وأرباح التجار.

تم تسجيل سعر الفراخ البلدية اليوم بمبلغ 120 جنيهًا للتسليم من المزرعة، وكان سعرها للمستهلكين بين 125 و135 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الدجاج الساسو الحمراء إلى 105 جنيه للكيلو في البورصة وتم بيعها بين 110 و122 جنيه للكيلو.

تتأثر أسعار الفراخ التي يدفعها المستهلك بتكاليف اضافية مثل هامش الربح وتكاليف النقل، مما يؤدي إلى تختلف عن الأسعار المعلنة في سوق الدواجن.

تم تسجيل أسعار اللحوم كما يلي: يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و230 جنيهًا، وسعر شيش طاووق بين 200 و220 جنيهًا، وسعر الأوراك بين 90 و110 جنيهًا، أما سعر الكبدة فهو 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم

زاد سعر البيض الأبيض إلى 145 جنيها للكرتونة، وبات سعره للمستهلك 155 جنيها، أما البيض الأحمر فارتفع إلى 147 جنيها للكرتونة مما جعل سعره للمستهلك 160 جنيهًا، وبلغ سعر البيض البلدي 150 جنيها للكرتونة، وصارت كلفته للمستهلك 165 جنيهًا.

العوامل المأثره في اسعار الفراخ

تأثير العوامل على أسعار الفراخ يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك: