تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد في المغرب 2024 من خلال المنصة rsu.ma

التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب متاح للجميع، من خلال منصة rsu.ma، فالكثير من المواطنين المغاربة يريدون معرفة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب، حيث أنه بناءًا على الأوامر الملكية أطلقت الحكومة المغربية برنامج دعم اجتماعي يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود من الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة، كما وفرت الحكومة رابطًا للتسجيل في هذا البرنامج لتيسير العملية على المواطنين الذين يلبون الشروط المطلوبة، تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على مزيد من المعلومات.

خطوات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب

للتسجيل في برنامج السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب، يمكن للمواطنين اتباع الإرشادات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للسجل الاجتماعي الموحد.

النقر على خيار إنشاء حساب جديد الموجود في الصفحة الأولى.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، مثل تاريخ الميلاد، الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

رفع المستندات الضرورية بصيغة PDF.

التحقق من صحة المعلومات المدخلة قبل الضغط على زر التسجيل.

ملء استمارة الدعم الاجتماعي المباشر بالكامل.

باتباع هذه الخطوات يكون المواطن قد أكمل عملية التسجيل وأصبح مؤهلاً للاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد.

ولتتبع الطلب، قم بتسجيل الدخول وأدخل بيانات التسجيل الخاصة بك

شروط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب

للمواطنين المغاربة الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

يجب أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعالين مقيمين بصفة دائمة داخل المغرب.

يتطلب أن يكون المتقدم مسجلاً في كل من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

لا يجب أن يزيد إجمالي دخل الأسرة عن الحد المحدد للحصول على الدعم.

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المغربية وأن يكون من أصول مغربية.

الفئات المستهدفة للتسجيل في السجل الاجتماعي بالمغرب

الحكومة المغربية تستهدف بعض من الفئات محددة للاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب وهم: