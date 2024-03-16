أخبار تطبيق المرور الذكي بالعراق 2024 رابط غرامات المرور العامة عبر المديرية الرسمية

تطبيق المرور الذكي بالعراق 2024 من أهم علامات البحث، وذلك من أجل الإستعلام عن المخالفات المرورية، أعلنت الهيئة المختصة بالمرور في العراق بأنها بدأت اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من مارس، في تشغيل تطبيق المرور الذكي بالعراق، وهو نظام إلكتروني جديد للاستفسار عن الغرامات المرورية هذا النظام متاح عبر تطبيق يمكن للمواطنين تنزيله على الأجهزة المحمولة للتحقق من أي مخالفات مسجلة ضدهم، كما ذكرت الهيئة أنها أطلقت تطبيق المرور الذكي الجديد الذي يعمل على تتبع المخالفات بواسطة الكاميرات وأجهزة الرادار المثبتة على الطرقات.

أخبار تطبيق المرور الذكي بالعراق

يمكن لسكان العراق تنزيل تطبيق المرور الذكي عبر المتجر الإلكتروني على كافة أنواع الهواتف الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، ويهدف هذا التطبيق الحديث الذي طورته الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم حركة المركبات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة إشارات المرور لمتابعة أي مخالفات مرورية.

طريقة استخدام تطبيق المرور الذكي بالعراق

يمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيق الإلكتروني للمرور، الذي أطلقته هيئة المرور في العراق، عبر الخطوات التالية:

تابع مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق من خلال هذا الرابط

قم تنزيل التطبيق الخاص بالمرور على الهاتف المحمول من Google Play و App Store .

منح التطبيق الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الجهاز لإكمال التثبيت.

فتح التطبيق بعد تثبيته بنجاح.

البدء في إنشاء حساب جديد عبر النقر على الخيار إنشاء حساب.

الموافقة على شروط الاستخدام قبل المتابعة.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، اسم الأب، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة السر، ثم الانتقال للخطوة التالية.

ادخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

رفع صورة الهوية الشخصية وتسجيل معلومات السيارة.

باتباع هذه الخطوات، يصبح استخدام التطبيق سهلاً وميسراً.

مميزات تطبيق المرور الذكي

تطبيق المرور الذكي يوفر مجموعة من الخدمات المفيدة، والتي تشمل: