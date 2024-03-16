“اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تعظّم عليّ أمرًا” دعاء اليوم السادس من رمضان 1445-2024 مكتوب كامل

دعاء اليوم السادس من رمضان، بحث كبير جداً من جانب جميع المسلمين في مصر والوطن العربي كله عن دعاء اليوم السادس من رمضان حيث يسعون إلى الاستفادة من هذا الشهر المبارك أقصى استفادة من الانتظام في الصلاة وصيام الشهر كاملًا والتقرب إلى الله بالدعاء، حيث أن الدعاء هو أفضل وسيلة لتحقيق المراد والمقصد.

دعاء اليوم السادس من رمضان

بالحديث عن دعاء اليوم السادس من رمضان أحد الليالي المباركة لشهر رمضان الذي حلت علينا اليوم، والذي يواظب عليه المسلمين في بدايةً من شهر رمضان من خلال البحث عن الأدعية المحببة لله لممارستها كل ليلة خلال الشهر الكريم نظير لمكانة الدعاء العظيمة التي تعتبر أحب العبادات لله، فبه يتضرع المسلمين لله مما يزيد من قوة الرابط بين العبد وربه، وسوف نذكر لكم أفضل أدعية تلك الليلة فيما يلي:

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم ارزقني الرّضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظّم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي سرًّا.

ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشّرت زكريا بيحيى.

للهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

أدعية شهر رمضان 1445

وفي إطار التحدث عن مكانة الدعاء ومدى قداستها في القرآن الكريم، إليكم أهم الادعية للنبي محمد التي دعا بها الله لتصبح بدورها أكثر الأدعية المحببة لله عز وجل، فتتبع ما يلي: