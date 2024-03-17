“شَـغّاال” لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي عبر https://rdis.moss.gov.eg/

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 التي تم تصنيفها أحد أهم المبادرات المصرية المتضمنة للمبادرات الإنسانية المساهمة في مد يد العون هؤلاء الذين يعانون أمراض مزمنة مثل ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف الوزارة من تلك المبادرة الاسهام في توفير الخدمات الضرورية والأساسية من حيث التكافؤ الوظيفي والاجتماعي وأيضًا الحرص على توفير الرعاية الصحية الشاملة مما يجعلهم على قمة أولويات الدولة سعيًا لتحقيق رؤيتها لعام 3030.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

تجدر الإشارة بأن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 التابعة لوزرة التضامن لاجتماعي التي بدأت العمل عليها لسنوات حتى أطلقتها خلال فترة ليست بطويلة، لتعلن فيها عن أعظم المبادرات بل أفضلهم وذلك لتسليطها الضوء على أكثر الشرائح معاناة عقب في سبيل تعزيز الإنسانية والرحمة، وتأتي هذه الخدمة بهدف تحقيق الانسجام لهم مع المجتمع من خلال منحهم أولوية التوظيف بخلاف الخدمات الأخرى، وبهذا سوف نبرز لكم خطوات الاستعلام في الشكل الآتي:

وجوب المبادرة بالتسجيل عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي .

. بالانتقال إلى نافذة الاستعلامات عن خدمات ذوي القدرات الخاصة.

ثم يعقبه تحديد خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

يليه تسجيل البيانات المراد تسجيلها مثل: الرقم القومي، الاسم وغيرها.

وفي النهاية انقر على أيقونة بحث أو استعلام.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يتميز كارت الخدمات المتكاملة بتقديم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات الضريبية وغيرها العديد من المميزات، والتي تتمثل في الآتي:-

يحق للمستفيد التعيين بأي هيئة أو مؤسسة حكومية بنسبة تعادل 5%.

إمكانية استحقاق المتقدم للخدمات التعليمية بتوفير الأدوات والأماكن والرعاية الكافية لهم.

توفير شامل للخدمات الطبية والصحية لهم عن طريق الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

الإعفاء الضريبي على الأجهزة والسيارات من الجمارك.

إمكانية الدمج في الجامعات والمدارس الحكومية.

مواصلات عامة مجانية.

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين 2024

يمكن الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين 2024 من خلال مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:-