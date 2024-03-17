“مظلتي” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تحرص الدولة العراقية في سبيل تحقيق جودة معيشية ملائمة لمستفيدي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك في إطار مجهودات الدولة التي تعمل على إعانة المواطنين من خلال إطلاقها لذلك النوع من المبادرات، فبهذا يتم تسليط الضوء على الفئات الأكثر احتياجًا الموجودة بالمجتمع، باعتبارها أحد المبادرات الإنسانية التي ترتكز على توفير وجبات غذائية للأسر من ذوي الدخل المتوسط والأكثر فقرًا، والذي بدوره يجعل العراق الدولة الأبرز على الإطلاق نظير مراعاتها لكل الشرائح الاجتماعية، وبهذا الصدد سنتطلع إلى كيفية الاستعلام عن هذه الوجبة بالإضافة إلى الشروط موعد صرفها، فابقوا معنا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لا تزال وزارة العمل الشؤون العراقية تحرص على إطلاق مبادرة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة المختصة بتوفير الرعاية الكاملة للفئات الجديرة بالاستحقاق وذلك بتوجيه النظر لهم وعمل استبيان شامل للظروف القاسية التي يجب المساهمة في تحسينها من خلال توفير حياة ذو جودة أفضل وتعزيز الكفاءة المعيشية لهم، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتحقق من الطلبات وفحصها قبل إعلان الوجبة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاستعلام من خلال:-

الدخول على الموقع التابع ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

العراقية. أو من هنا .

. التوجه إلى قسم الخدمات مباشرة.

ثم اختر قسم الرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتدوين المعلومات جراء عملية تعبئة البيانات واختر الوجبة.

يعقبه ختامًا النقر على خانة استعلام.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

قبل التقديم للحصول على الدعم المقدم من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعين عليكم استطلاع الشروط التي حددتها الوزارة من أجل أن تكون ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وتتمثل تلك الخطوات في:-

أن ترجع هوية المتقدم إلى أصول عراقية.

يناهز المتقدم متوسط الفئات العمرية التي تتراوح من 16 عامًا حتى 60 عامًا.

ألا يسبق للمتقدم تقاضيه للمعاشات التأمينية أو التأمينات الاجتماعية.

ألا يعمل لدى أحد الجهات الحكومية.

أكدت المصادر المقربة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالإعلان عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بكافة المحافظات العراقية حتى يتمكن الرجال والنساء المتقدمين للحصول على الدعم من الاستعلام عن أسماءهم من خلال هذه الكشوفات والقوائم، ومن الجدير بالذكر أن هذه الوجبة هي الوجبة السابعة من الدفعة الأخيرة للدعم.