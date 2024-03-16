استعلم حالًا واعرف النتيجة .. رابط “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” عبر وزارة التضامن الاجتماعي + خطوات التسجيل .. من هنا ورايح كشفك هيكون ببلاش

يعد كارت الخدمات المتكاملة من بين البرامج المهمة التي تحتها وزارة التضامن الاجتماعي لجميع الأشخاص لإتاحة جميع الخدمات الطبية التي يكون المواطن بحاجة اليها اذ ان ذلك الكارت يتضمن التشخيص بالإضافة إلى العلاج والرعاية هذا بالإضافة إلى أنه يقوم بتوفير الرعاية الصحية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الممكن عن طريقة الاستفادة من وظيفة مخصصة لهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

توجد سلسلة من الخطوات التي ينبغي أن يتم توافرها في المواطن الذي يريد أن يحصل على كارت الخدمات المتكاملة وهي كما يلي:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

الضغط على زر الخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

الضغط على أيقونة استعلام كارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المتعلق بك بشكل صحيح.

النقر على زر بحث.

خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

من الممكن أن تقوم بالتقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بمنتهى الصورة واليسر من خلال السير على الخطوات التالية: