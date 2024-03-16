جرب حظك.. رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024 وترد القناة الناقلة

مسابقة طائر السعيدة، تعد واحدة من المسابقات الشهيرة والمحبوبة التي تقام سنويًا خلال شهر رمضان المبارك، وتقدمها المذيعة المعروفة مايا العبسي، وتعتبر هذه المسابقة فرصة رائعة للمشاركين للفوز بجوائز قيمة يتم تقديمها يوميًا، وشهدت موقع التواصل الاجتماعي جوجل أعلى نسبة بحث خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحصول على رابط التقديم فى تلك المسابقة، حيث يمكنك التسجيل عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية للمسابقة، يتم طرح أسئلة متنوعة يوميًا، ويجب على المشاركين الإجابة عليها بشكل صحيح للفوز بالجوائز المالية الكبيرة. تتم بث المسابقة عبر قناة السعيدة اليمنية وتحظى بشعبية كبيرة من قبل الجمهور خلال شهر رمضان.

مسابقة طائر السعيدة في شهر رمضان الكريم 2024:

يتم الانضمام إلى مسابقة ،طائر السعيدة، عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية للمسابقة ، وذل خلال عملية التسجيل، يجب عليكم كتابة أسمائكم الكاملة وفقًا للصورة الموجودة في الهوية الشخصية الخاصة بكم، كما عليكم تسجيل أرقام هواتفكم الجوالة للتواصل وتحديد منطقة إقامتكم، بعد ذلك، قموا بالنقر على زر الاشتراك للانضمام إلى المسابقة، هذه الخطوات بسيطة وسهلة للمشاركة، ولزيادة فرصكم في الفوز بالمسابقة، ينبغي عليكم المشاركة يوميًا والإجابة على الأسئلة بدقة. يُسمح أيضًا باستخدام أكثر من جهاز هاتف للمشاركة، مما يعزز فرصكم في الفوز، ويُنصح باتباع هذه الإرشادات لتحقيق أفضل فرصة للفوز في مسابقة “طائر السعيدة“.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة:

تم الإعلان رسميًا عن جدول عرض حلقات مسابقة “طائر السعيدة” خلال شهر رمضان على قناة السعيدة اليمنية على مدار الأسبوع في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت اليمن، وستتم إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة 3:30 صباحًا ومرة أخرى في الساعة 1:30 بعد الظهر، وذلك من خلال التردد الخاص بالقناة الناقلة للمسابقة التالى:

تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة لمسابقة طائر السعيدة