فرح أولادك…اضبط دلوقتي تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية 2024، وطيور الجنة هي قناة فضائية موجهة للأطفال وتعتبر واحدة من القنوات الشهيرة في العالم العربي، وتأسست القناة في عام 2008 في الأردن وقد حققت شعبية كبيرة منذ ذلك الحين، وتركز طيور الجنة على تقديم برامج تربوية وتعليمية تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 2 إلى 6 سنوات، وتتميز القناة بمحتواها الهادف الذي يهدف إلى تعزيز التعلم والتربية للأطفال بطرق ممتعة وتفاعلية. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تشمل الأناشيد والقصص والألعاب والرسوم المتحركة، وتتعاون طيور الجنة أيضًا مع شخصيات محبوبة للأطفال مثل فرح ومرح وذيب وغيرهم، مما يساعد على جذب اهتمام الأطفال وتفاعلهم مع المحتوى.

محتوى قناة طيور الجنة بيبي 2024:

يعتبر محتوى طيور الجنة ملائمًا للعائلة ويحرص على عدم تضمين أي مشاهد غير مناسبة أو مخالفة للقيم الدينية والثقافية، وتهدف قناة طيور الجنة إلى تشجيع القيم الإيجابية مثل المحبة والصداقة والأخلاق الحميدة من خلال برامجها. وقد نجحت القناة في بناء سمعتها على مدى السنوات العديدة التي تم إطلاقها فيها، واكتسبت شعبية واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور، ويمكن للوالدين الاستفادة من طيور الجنة كأداة تعليمية إضافية لأطفالهم، حيث تقدم محتوى تربوي ممتع وتفاعلي يساهم في تنمية مهاراتهم ومعرفتهم. كما يمكن للوالدين مراقبة ومتابعة ما يشاهده أطفالهم والتحدث معهم عن الدروس والقيم التي يتعلمونها من البرامج.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024:

تردد قناةطيورالجنة: 11258.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل معامل التصحيح: ⅚.

المعدل الترميز للقناة : 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي..

تردد قناة طيور الجنة القمر الصناعي عرب سات