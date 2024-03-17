مُتاااح “سجل وزود دعمك” اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 للفئات المستحقة عبر بوابة مصر الرقمية + الشروط اللازمة

اضافة المواليد على بطاقة التموين ٢٠٢٤، إن اضافة المواليد على بطاقة التموين ٢٠٢٤ هو ما يبحث عنه الكثير من الأسر المصرية في الوقت الحالي، وذلك للحصول على دعم إضافي من التموين، ولكن في بعض الحالات تقابل طلبات الإضافة بالرفض، وحذف بعض الأفراد الموجودين بشكل مسبق على البطاقة، ولهذا نحن اليوم بصدد التعرف على طريقة تسجيل المواليد في التموين بشكل صحيح، تابعوا معنا.

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

قامت الحكومة المصرية بتوفير خدمة اضافه المواليد على بطاقة التموين 2024 بشكل إلكتروني يسهل التعامل معه، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع التعليمات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية.

إنشاء حساب جديد، وذلك في حال لم يكن هناك حساب فعلي على الموقع.

بعد إكمال عملية تسجيل الدخول، يجب اختيار تبويب الخدمات التموينية.

من ثم النقر على أيقونة خدمة إضافة مواليد.

في هذه الخطوة سيتوجب إدخال بيانات المولود بشكل صحيح، والتي تتمثل في: اسم المولود. الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد.

ثم انقر على كلمة إضافة.

وبهذا تكون قد تمكنت من تقديم طلب الإضافة، سيقوم النظام بإرسال رسالة تحتوي على رقم الطلب يجب الاحتفاظ بها للاستعلام عن الطلب فيما بعد.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض من الشروط، لكي يستطيع رب الاسرة اضافة المواليد على بطاقة التموين، وهي:

أن يكون المتقدم من ضمن الفئات المستحقة، وهم أبناء الشهداء، المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، أبناء الأسر البديلة، الماليكن لكارت الخدمات المتكاملة.

لا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات.

لا يتجاوز عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية لا يتجاوز أربعة أفراد.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال مخالفة الشروط السابقة سيقابل طلب الإضافة بالرفض مباشرة.

أكد وزير التموين الدكتور “علي المصيلحي” أن عدد الأسر المصرية التي تستفيد من دعم الوزارة للسلع التموينية بلغ نحو 61 مليون مواطن، بينما عدد الأسر التي تستفيد من دعم الوزارة للخبز بلغ نحو 71 مليون مواطن، وأضاف أن الميزانية المحددة لدعم السلع التموينية بلغت 36 مليار جنية مصري، أما ميزانية دعم الخبز قد بلغت نحو 91 مليار جنية.