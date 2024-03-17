رمضان مش هيحلى غير بيها .. استقبل “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024” على النايل سات + طريقة التثبيت .. حالًا اضبطها

هناك اهتمام بمعرفة تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 فهي من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف إلى المجتمع اليمني،كما تهتم القناة ببذل جهودها ليس فقط في شهر رمضان بل طوال السنة، لعرض تشكيلة من المسلسلات اليمنية والعربية إضافة إلى البرامج التي تلامس مختلف الشؤون اليمنية ومن ضمن البرامج التي يتم عرضها برنامج مسابقات يُدعى “الطائر السعيد” والذي يبث موسمه السادس خلال شهر رمضان الحالي 2024.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

يتميز تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 بأن لها أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي وذلك بقصد تغطية اليمن فقط بل والوصول إلى أبعد المناطق في الوطن العربي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11900.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12187.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة السعيدة اليمنية

عملية تثبيت قناة السعيدة اليمنية تتم كالآتي: