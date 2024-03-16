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هام لجميع الطلاب الحق ذاكر .. “موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل” والشهادة الإعدادية + الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني .. راجع بسرعة قربت تمتحن
من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها على محركات البحث المصرية هي تلك المتعلقة بمعرفة موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، خاصة لأن الفصل الدراسي الثاني من حيث المدة أقل وكذلك وجود شهر رمضان الكريم خلال فترة دراسة الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي سبب الحيرة لدى طلاب فصول النقل وكذلك أولياء الأمور، وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل المواعيد المتعلق ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2024.
موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل
صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والتي تتمثل في الآتي:
- موعد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية للترم الثاني تبدأ من يوم 25/ 5/ 2024.
- كذلك أن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية تبدأ من 1/ 6/ 2024.
- هذا بجانب أن امتحانات الدبلومات الفنية سواء صفوف نقل أو شهادة من 1/ 6.
- في حين امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصرية العربية يبدأ من 10/ 6 للمواد التى لا تضاف للمجموع ومن ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن بعد ذلك تبدأ 22/ 6 امتحانات المواد المضافة للشعبتين.
الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024
من الأسباب التي سببت إزعاج إلى الطلاب وأولياء الأمور أن فترة الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني قصيرة، ولذلك حددت الوزارة موعد بداية الترم الثاني وكذلك الإجازة والتي تطبق على مستوى الجمهورية، وتتمثل في الآتي:
- بداية الفصل الدراسي الثاني 10/ 2/ 2024.
- هذا بجانب أنه تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي على مستوى جمهورية مصر العربية لمختلف المراحل التعليمية بانتهاء دوام يوم الخميس الذي يوافق 30/ 6/ 2024.