وظائف البريد لجميع التخصصات.. رابط الاستعلام عن نتيجة البريد المصري لجميع المتقدمين 2024

كثرت التساؤلات من قبل المتقدمين لمسابقة البريد المصري عن نتيجة مسابقة البريد المصري والتي تم الإعلان عنها منذ فبراير الماضي 2024، كان قد صرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الموعد المحدد للإعلان عن نتيجة المسابقة، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع وكيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري في السطور التالية ابقوا معانا.

الوظائف المصرحة من قبل البريد المصري للتقديم عنها لعام 2024

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

مهندس تخطيط نقل.

مهندس كهرباء.

الشروط المطلوبة للتقديم علي مسابقة البريد المصري 2024

يشترط علي المتقدم بهذه الوظيفة أن يكون المؤهل الدراسي الخاص به مناسب للوظائف المعلن عنها.

يجب علية أن يكون مصري الجنسية.

ينبغي علية أن يكون مقيم بالبلاد المصرية.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة الوظائف المعلنة من قبل البريد المصري 2024

أولا: يرجي الدخول علي الرابط الرسمي بموقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثانيا: قم بالضغط علي أيقونة الخاصة بوظائف البريد المصري.

ثالثا: سيظهر أمامك الأيقونة المخصصة بخدمة الاستعلام عن نتائج البريد المصري.

رابعا: سيطلب من المستخدم إدخال البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

خامسا: بعد التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح يجب النقر علي خانة الاستعلام.

أخيرا: سيتم إظهار النتيجة المتعلقة مسابقة البريد المصري سواء كانت بالموافقة أم الرفض

وعنوان عقد الإختبارات يكون في مركز تقييم القدرات والمسابقات 13 شارع صلاح سالم بين الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محافظة القاهرة.