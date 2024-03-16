“شوفي الفراخ وصلت لكام” اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 16 مارس 2024 “6 رمضان” للمستهلكين

اسعار الفراخ البيضاء اليوم، بعد أن تصدرت الفترة الأخيرة اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأكثر بحثًا نظير حديث المواطنين بشكل يفوق الحد إذ أن الدواجن هي من الأكلات الغير مكلفة بالنسبة لمعظم الفئات ولكن بعد ما زادت أسعارها نتيجة لتآزم الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية والذي نتج عنه توقف الكثيرين عن شرائها، ولكن بحلول شهر رمضان كثر استطلاع المواطنين عن آخر مستجدات بورصة الدواجن للتعرف على استقرار الأسعار أم أنها تتخذ في الزيادة من جديد، فهذا الذي سوف يتم إعلامكم عنه خلال هذا المقال.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اتخذت اسعار الفراخ البيضاء اليوم مسارًا جيدًا هذه الفترة وذلك وفقًا لمؤشرات هيئة بورصة الدواجن التي أشارت بأن الأسعار اليوم قد شهدت انخفاضًا والذي يشير إلى معاودة الاستقرار في الأسواق المحلية، وفقًا لأخر تحديثات الهيئة بأن الاسعار قد أخذت في التراجع شيئًا فشيئٍا مما يطلعنا بأن هناك توقعات حيال تراجع أسعار الدواجن والأعلاف خلال الفترة المقبلة، وسنوافيكم آخر تحديثات أسعار الدواجن عبر الآتي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم سعر كحد أقصى 106 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 127 جنيه إلى 130 جنية.

يقدر مؤشر سعر كيلو من الفراخ الساسو 115 جينه.

تسجل كيلو من الأمهات البيضاء كحد أدنى 83 جنيه.

سعر الأعلاف اليوم

رصدت هيئة بورصة الدواجن اليوم وفقًا لمؤشراتها حول اسعار الفراخ البيضاء اليوم والذي أخذت في الاستقرار نتيجة لهبوط طفيف في مؤشرات الأسعار، والذي يأخذنا إلى الاستطلاع حول أسعار الأعلاف التي تواكب الزيادة التي تطرأ على أسعار الدواجن، والذي شهد استقرارًا بشكل ملحوظ عقب استقرار سعر الدواجن، وعليه سوف نعرض لكم أسعار الأعلاف في الشكل الاتي: