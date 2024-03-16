تابع من جهازك..تردد قناة إم بي سي مصر نايل سات hd لمتابعة مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 8

متابعي مسلسل المداح اسطوره العودة وباقي المسلسلات الرمضانية يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد قناة إم بي سي مصر، والذي واحدة من القنوات التابعة لشركة إم بي سي وتقوم بعرض برامج ومسلسلات رمضان على شاشتها، والبحث قائم عليها الآن من أجل متابعة مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 8، وذلك بعد أن تصاعدت الأحداث وتمكن صابر من غلق البوابة الأولى، فدعونا نذكر لكم التردد.

تردد قناة إم بي سي مصر

تعرض قناة إم بي سي مصر برنامج رامز جلال 2024 وعدد آخر من المسلسلات وبرامج التلفاز التي يتم عرضها في رمضان، ويمكن متابعة حلقة رامز جلال الجديدة اليوم والحلقات الجديدة من المسلسلات أيضًا، والتي من بينها مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 8 على الشاشة من خلال تثبيت التردد، حيث يأتي على النحو التالي:

نايل سات hd

تردد القناة: 12015.

استقطاب: رأسي.

معدل رمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

نايل سات sd

تردد القناة: 11785.

استقطاب: رأسي.

معدل رمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 8

الحلقة السابقة من مسلسل المداح تمكن صابر من غلق بوابة الجن الأولى، وذلك بعد أن تمكن في الحلقات السابقة من التعرف على مكان البوابة، وتصاعدت الأحداث ورغم ما فعل “سميح” وهو أحد ملوك الجن، تمكن صابر أيضًا في القضاء عليهم، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الثامنة أحداث قوية للغاية، فهل يستطيع صابر أن يصل إلى باقي الأبواب وغلقها وما رد دكتور سميح على غلق صابر للبوابة في حلقة أمس، هذا ما ستوضحه حلقة اليوم، وسيتم عرض الحلقة الجديدة في الموعد التالي: