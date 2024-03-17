Here “من بيتك في دقيقة” الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة موقع وزارة التضامن الاجتماعي
أصبح الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي أحد المبادرات الإنسانية التي أسهمت في العديد من الإطراءات على حياة المواطنين حيث بتلك المبادرة قد تم تسليط الضوء على الفئات الأكثر استحقًاقًا وذلك يعود للظروف المعيشية القاسية والظروف الاجتماعية تزامنًا أيضًا الظروف الاقتصادية التي زادت في معاناة تلك الفئة، وعليه ومنذ انطلاق مبادرة تكافل وكرامة سوف نتناول معكم خطوات الاستعلام وكافة الأمور المتعلقة بهذه المبادرة الإنسانية.
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
تم فتح الرابط المخصص بخدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس ٢٠٢٤، ذلك الدعم الدي تقدمه الحكومة المصرية منذ سنوات وذلك للفئات المستحقة التي تزداد معاناة والأكثر فقرًا والتي تساعدهم في تلك الظروف على عيش حياة كريمة، ونظير ما تساهمه من إيجابيات في حياة المواطنين تطلع على خطوات الاستعلام في الآتي:
- انتقل أولاً إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.
- في الخطوة الثانية باختيار قائمة الاستعلامات.
- في الخطوة الثالثة برجاء إدخال البيانات المطلوبة مثل: والرقم القومي وغيرها.
- ثم أخيراً انقر على استعلام.
موعد صرف رواتب تكافل وكرامة 2024
تختص مبادرة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي بشرائح محددة من المجتمع المصري، والذي أحرزته الدولة في ظل إسهاماتها وجهودها لتحقيق الامن والرخاء والتوزان المعيشي خاصةً بتلك الظروف الاقتصادية التي نواكبها، ونظرًا لأهميتها يتدافع المواطنين في الاستطلاع حول موعد صرف الرواتب المعيشية حيث أن الموعد الرسمي يوافق 15 من كل شهر.
شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بعد رغبة العديد من الشرائح في الاستفادة من مبادرة تكافل وكرامة مجموعة من الشروط المستوجب إيفائها، فهي أحد المبادرات الإنسانية المتكاملة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وإعانة المواطنين ذوي الأسر المتوسطة ومن هم تحت خط الفقر، والذي سنطلعك عليه خلال النقاط التالية:
- ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو يتلقى مساعدة ضمانية.
- أن يكون عمر المتقدم لا يتخطى كحد أقصى 65 عامًا.
- أن لا يكون الأجر التأميني الخاص بالمتقدم سواء في القطاع العام أو الخاص زيادة عن 400 جنية.
- أن تمتلك الأسرة التي تحصل على المعاش أطفال من سن 6 إلى 18 ويكونوا بمراحل التعليم.
- أن يقدم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من بطاقة الرقم القومي + صور شهادات ميلاد الأبناء + إيصال كهرباء لإثبات العنوان + شهادة طبية تفيد بنسبة الإعاقة + في حال كانت المتقدمة أرملة يجب تقديم شهادة الوفاة وفي حال كانت مطلقة يجب تقديم ما يفيد بذلك.