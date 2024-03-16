استقرار ملحوظ.. بورصة الدواجن اليوم السبت 16 مارس 2024

شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت 16 مارس 2024 (سادس أيام شهر رمضان) خالة من الاستقرار، وذلك قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق لليوم الثاني، حيث تراجع سعر الفراخ البيضاء يوم أمس ما بين 3 جنيهات و4 جنيهات للكيلو الواحد، كما بلغ سعر طن الذرة الأرجنتيني ما يقرب من 13 ألفا و500 جنيه مصري بحسب آخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، لمزيد من التفاصيل تابعونا.

استقرار بورصة الدواجن اليوم

وبعد انخفاض سعر الأعلاف استقرت كذلك بورصة الدواجن اليوم السبت 16 مارس 2024، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم قارئنا سنقدم لكم أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها، فإن من المعروف أن أسعار الفراخ تختلف للمستهلك عن الأسعار المعلن عنها في البورصة وذلك بسبب إضافة تكاليف إضافية وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي، ذلك على النحو التالي:

يبدأ سعر الفراخ البيضاء اليوم من 94 جنيهًا لـ95 جنيها في المزارع.

ويصل السعر للمستهلكين ما بين 100 و110 جنيهات ويختلف السعر بحسب المنطقة، وذلك بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

كما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيها من أرض المزارع.

حيث تصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح ما بين 125 و135 جنيهًا للكيلو.

وقد وصل سعر الفراخ الساسو الحمراء اليوم على 105 جنيهات للكيلو في البورصة.

حيث تباع الفراخ الساسو للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 110 و122 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ

فقد سجل سعر كيلو البانية ما بين 200 و230 جنيهًا.

أما سعر الشيش طاووق فقد وصل إلى سعر يتراوح ما بين 200 و220 جنيهًا للكيلو.

يالنسبة إلى سعر كليو الأوراك فهي تتراوح ما بين 90 و110 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا.

من المعروف أن الأسعار السابق ذكرها تختلف من منطفة إلى أخرى.

سعر كرتونة البيض اليوم