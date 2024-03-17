يا سعدهم يا هناهم مواليد تستحق الإضافة في التموين في 2024 بقرار رسمي//شوف عيالك منهم ولالا

مواليد تستحق الإضافة في التموين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن معايير وشروط تسجيل مواليد تستحق الإضافة في التموين لعام 2024، التي من المقرر أن ينتفع بها فئات معينة مستحقة للرعاية، وأشارت إلى أنه يجب تقديم طلبات إضافة المواليد من خلال المكتب التابع لمنطقة سكن الأسرة، مشددة على عدم وجود أي طريقة للتقديم من خلال الإنترنت، ووفق ما حدده قرار الوزير الدكتور علي المصيلحي، هذا القرار يأتي بغرض تمكينهم من إضافة أطفالهم الجدد إلى بطاقاتهم التموينية للحصول على دعم إضافي.

إضافة مواليد تستحق الإضافة في التموين

أفادت وزارة التموين بأنّ مراكز التموين التابعة للمحافظات تقوم باستلام طلبات الأسر المؤهلة للخدمة بخصوص إدراج الأطفال الجدد في بطاقات التموين لعام 2024، وذلك من أجل مراجعتها وإدخال أسماء الأطفال الموافق عليهم فقط، الذين يستوفون مجموعة من المعايير المحددة.

يجب أن لا يزيد العدد المسجل لأعضاء الأسرة في البطاقة على أربعة أشخاص، وذلك بما يتماشى مع الحدود القصوى المعلنة في القوانين الوزارية، وفي حال كان العدد أقل يتوجب ملىء الفراغات حتى يصل العدد إلى أربعة أفراد.

يجب أن تكون العائلات التي تتقدم بطلب لإضافة أفراد إليها من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وهذا يشمل أفراد يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وحملة بطاقة الخدمات المتكاملة، ومستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وأفراد أسر الشهداء، بالإضافة إلى أبناء الأسر البديلة.

يجب أن لا تقل أعمار الأبناء الذين يراد تسجيلهم في الخدمة عن أربع سنوات.

الفئات المسموح لها بإضافة المواليد

أشارت المصادر إلى أن تسجيل المواليد الجدد في نظام التموين سيخضع لقوانين محددة، حيث لن يشمل جميع أصحاب البطاقات وإنما سيقتصر على قسم منهم فقط، سيُحدد التنظيم الفئات المؤهلة لإضافة أطفالهم إلى بطاقات التموين، مع التركيز بالأخص على الأسر التي تتلقى الدعم كأولوية، وتُطبق هذه الإجراءات بشرط ألا يزيد عدد الأشخاص المسجلين على البطاقة التموينية عن أربعة أفراد.