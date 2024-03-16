قدم وهتاخد 1000 جنيه .. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة مبادرة من إحدى المبادرات المقدمة من وزارة القوى العاملة والهدف منها تقديم المساعدة لأصحاب الدخل المحدود وتوفير حياة كريمة لهم ومن خلال تقديم دعم مالي يقدر بقيمة 1000 جنيه لكل المواطنين الذين يعملون في مهن غير ثابتة، وخلال الأسطر التالية سنوضح طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

رابط منحة العمالة غير منتظمة للحصول على 1000 جنيه

يمكن للأفراد الملتحقين بمهن غير منتظمة الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدر بألف جنيه علمًا بأن هذه المنحة تم توفيرها منذ العام الماضي من أجل مساعدة الأفراد ممن يواجهون صعوبات مالية، وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

من الخدمات الإلكترونية التي تظهر أمامك.

قم باختيار أيقونة تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.

قم بملأ الصفحة التي ستظهر أمامك بكل البيانات المطلوبة.

إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

انقر على إرسال الطلب.

شروط صرف العمالة الغير منتظمة

من أجل صرف العمالة الغير منتظمة المعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، تأتي الشروط على النحو التالي:

على المتقدم أن يكون حامل للجنسية المصرية.

شرط الإقامة الدائمة على الأراضي المصرية.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

أن لا يكون عاملاً في القطاع العام أو الخاص.

علمًا أنه في الوقت لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل مرة أخرى في منحة العمالة الغير منتظمة.