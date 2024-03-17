الفلاحين طايرين من الفرحة بالمكسب الجديد..{ سعر توريد أردب القمح 2024 } الحكومة رفعت السعر خلاص

سعر توريد أردب القمح 2024 حددت الحكومة عن سعر توريد أردب القمح 2024 من الفلاحين ومزارعي موسم الحصاد العام، والذي ينطلق من منتصف إبريل القادم، حيث ستقوم وزارة التموين باستلام القمح المحلي بهدف تعزيز نظام الخبز الوطني، وقد لفتت رئاسة الوزراء إلى أنها كانت قد وافقت مُسبقًا على سعر استشاري قدره 1600 جنيه مصري لكل أردب، وأضافت أن قرار اليوم جاء سعيًا لدعم الفلاح في عمله، مشيرة إلى أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها اليوم تهدف إلى مساندة المزارعين المصريين، تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل

سعر توريد أردب القمح 2024

في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، قرر مجلس الوزراء تحديد أسعار شراء أردب القمح لموسم الحصاد 2024-2025 من المزارعين الذين يبذلون جهودًا من أجل إنتاج المحصول الاستراتيجي الأهم لتأمين توافر رغيف الخبز لكل المواطنين، حيث تم الاستقرار على سعر يُقدر بـ 2000 جنيه مصري لكل أردب يزن 23 قيراطًا ونصف القيراط.

بدء موسم حصاد القمح أبريل المقبل 2024

تم تحديد موعد انطلاق موسم جمع محصول القمح المحلي لعام 2024 في منتصف شهر أبريل المقبل، وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركات التابعة لها للمطاحن الموجودة ضمن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري، بتلقي القمح من المزارعين عبر لجان متخصصة، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياطي القمح المحلي اللازم لتلبية متطلبات النظام التمويني في إنتاج رغيف الخبز للأفراد الحاملين لبطاقات التموين.