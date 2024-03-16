الريام بكام انهاردة .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك 16-3-2024

كشف البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 مارس 2024 على أن يحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي عن أفضل سعر لتبيع له الريال وهو 12.937 جم، أما المصرف العربي الدولي لديه أفضل سعر للشراء منه وهو 12.745جم، وخلال الأسطر التالية سنوضح الأسعار لتعاملات البيع والشراء في مختلف البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ننقل لكم اليوم تقرير مفصل بأسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

السعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي هو 12.937 جم أما السعر للبيع هو12.964 جم.

السعر الآن للشراء في البنك المصري الخليجي هو 12.800 جم أما السعر للبيع 12.814 جم.

البنك الأهلي المصري السعر الآن للشراء هو 12.740 جم أما السعر للبيع هو 12.772 جم.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك اتش اس بي سي للشراء هو 12.740 جم أما السعر للبيع هو 12.770 جم.

السعر الآن للشراء في QNB الأهلي هو 12.731 جم أما السعر للبيع هو12.758 جم.

سعر الريال أمام الجنيه في كريدي أجريكول للشراء هو 12.726 جم أما السعر للبيع هو 12.773 جم.

المصرف العربي الدولي السعر الآن للشراء هو 12.718 جم أما السعر للبيع هو 12.745 جم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية