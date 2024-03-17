الشتا مخلصش..حالة الطقس الأسبوع الجاي في رمضان 2024 وموعد نهاية الشتاء رسميا

حالة الطقس الأسبوع الجاي في رمضان، تعد حالة الطقس من أهم الموضوعات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص في اشغالنا اليومية، حيث تهتم الأم بحالة الطقس للحفاظ على صحة وملابس أفراد أسرتها، كما يحتاج المسافرون لمعرفة حالة الطقس وكل من يعمل في الملاحة والطيران والصيد وخلافه من الوظائف الأخرى، وفيما يلي نتعرف على حالة الطقس كما جاء عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الأسبوع الجاي في رمضان

من المقرر أن تشهد جميع محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع القادم بداية من السبت السادس عشر من مارس، حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار حيث يسود طقس بارد خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا على كافة المناطق، مع ارتفاع نسب سقوط الأمطار مع اختلاف درجة الشدة على أن يستمر ذلك الطقس حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من ذات الشهر، هذا بناءا على ما ورد في بيان هيئة الأرصاد التي نشر على حسابها الرسمي على منصة الفيس بوك.

بيان بدرجات الحرارة خلال الأسبوع القادم

حالة التقلب تبدأ من اليوم الثامن في شهر رمضان المبارك حيث تحرص هيئة الأرصاد، على الإعلان عن الحالات المتوقعة لكي يستعد جميع المواطنين لاستقبال هذا الطقس السيئ، وقد شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر عند السير على الطرق الساحلية الشمالية بسبب تكون الشبورة المائية، بداية من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 8 صباحا وتمتد هذه الشبورة إلى محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وتشمل أيضا الطرق الممتدة في وسط سيناء وتكون حالة الطقس خلال أيام الأسبوع كما يلي.