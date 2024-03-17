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روكستار مصممة على إبهارنا..تنزيل جاتا سان إندرياس الخريطة الجديدة للأندرويد والأيفون تحديث مارس 2024
جاتا سان إندرياس الخريطة الجديدة من أهم ما يبحث عنه كل محبي لعبة جاتا حول العالم، لأنها واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية التي تجمع قاعدة عريضة من الجماهير من مختلف الفئات العمرية، وتعد لعبة جاتا من الألعاب القتالية التي تحتوي على المغامرة والتشويق، وفيما يلي نتعرف على مهام جاتا سان إندرياس كما ورد في التحديث الجديد.
جاتا سان إندرياس الخريطة الجديدة
تقوم دائما لعبة جاتا سان إندرياس بالعديد من التحديثات الجديدة في إطار زيادة التشويق والإثارة للاعبين، حيث يتم تطوير هذه اللعبة التي تمتلك ملايين اللاعبين في كل بلاد العالم، وقد شملت التحديثات الجديدة ما يلي.
- رسومات بثلاث أبعاد.
- تأثيرات صوتية جديدة لها دور في زيادة التشويق والحماسة.
- شفرات جديد بمهام مختلفة.
مهام جاتا سان إندرياس التحديث الجديد
يأتي التحديث الجديد للعبة جاتا سان إندرياس بمهمات كثيرة ومختلفة منها مهمة s ومهمة w ومهمة وإليكم توضيح لطبيعة كل مهمة.
- مهمة حرف w تكون بين اللاعبين ورئيس العصابة ويطلق عليها Mountain cloud boys وبعد ذلك على اللاعب اختيار علامة x ثم اختيار wuzi الذي يتم توصيله بالخريطة تحديدا تجاه العلامة، وبالتالي يتمكن اللاعب من قتل العصابة ثم ركوب السيارة والرجوع مرة ثانية إلى العلامة الصفراء الموجودة في الخريطة وبالتالي النجاح في المهمة.
- كما تجد مهمة جديدة في اللعبة وهي مهمة القطار التي يمكن اجتيازها من خلال الإنتقال إلى العلامة الموجودة بالخريطة ليكون داخل محطة القطار ويقابل لاعبين معهم أسلحة لا يجب التعرض لهم.