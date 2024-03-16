الان هنا … رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 في عموم العراق عبر رابط مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024، حيث تعتبر أسماء الرعاية الاجتماعية موضوعًا مهمًا داخل جميع المحافظات العراقي حاليًا، وذلك من قبل الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لوزارة العمل ويرغبون في الانضمام إلى برنامج أسماء الرعاية الاجتماعية،و يتيح هذا البرنامج للمستحقين الحصول على دعم مالي يبلغ 450 ألف دينار عراقي ويتطلب الاشتراك في هذا البرنامج تحقيق عدد من الشروط التي تحدد الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الدعم، يتم تقييم الأهلية استنادًا إلى معايير محددة، قد تشمل هذه المعايير الحالة الاجتماعية، والدخل الشهري، والظروف الصحية والعائلية، والوضع الاقتصادي العام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

برنامج أسماء الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر والأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة وصحية واقتصادية. يساعد هذا الدعم في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المعيشة والسكن وتكاليف الصحة للمستفيدين، وتحظى أسماء الرعاية الاجتماعية بأهمية كبيرة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتخفيف الضغط المالي عنهم، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة العمل والهيئات المعنية الأخرى في العراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

نتائج الوجبة السابعة من برنامج أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، يمكنك الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

1. توجه إلى موقع مظلتي من خلال الرابط المتاح من هنا .

. 2. اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية.

3. حدد نتيجة الوجبة السابعة.

4. ستظهر قائمة الملفات التي تحمل أسماء المقبولين في جميع المحافظات.

5. حدد الملف الخاص بمحافظتك وقم بتحميله.

6. بعد تحميل الملف، قم بفتحه على هاتفك أو جهازك وابحث عن اسمك للتحقق مما إذا تم قبولك أم لا.

قبول النساء الأرامل والمطلقات فى برنامج الرعاية الاجتماعية

بالنسبة لقبول النساء الأرامل والمطلقات للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يتطلب ضمان وجود حضانة لأطفالهن كشرط أساسي للتأهل، هذا يعني أنه إذا كانت النساء الأرامل أو المطلقات لديهن أطفال، فيجب عليهن أن يملكن حضانة لهؤلاء الأطفال، وتهدف هذه السياسة إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير الرعاية الاجتماعية للأفراد الذين يستحقونها في المجتمع العراقي، وتعتبر الأطفال والنساء الأرامل والمطلقات ضمن فئة المستحقين لهذا الدعم.