” أسهل واحلى فكرة ” .. طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات .. طعم إنما أي هيروق أعصابك في رمضان

من خلال هذا المقال سوف نعرف طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات بالتفاصيل من أول احضار المكونات حتى خروجها من الفرن بعد التسوية، حيث

تملك عجينة القطايف سحرها الخاص الذي يثير اهتمام الكثيرين، فلا يخلو موسم رمضان الفضيل من تساؤلات حول سر إعدادها السحري، تعتبر القطايف بمثابة النجمة اللامعة في سماء الحلويات الشعبية خلال هذا الشهر المبارك، حيث تجتمع فيها أطياف النكهات لتخلق لوحة لا تُضاهى، وبالنسبة لسر إعدادها، فقد تم كشف النقاب عن المقادير السحرية وخطوات التحضير الخاصة بها بشكل يُفصل، لتُمكن الجميع من استمتاع لا مثيل له بتذوق هذه اللذة.

كيفية عمل عجينة القطايف زي المحلات

من خلال هذا الفقرة سنتعرف على أول خطوة من طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات وهي احضار المكونات الأزمة لعمل القطايف البيتي، حيث جاء على النحو التالي.

احضر 500 جرام من الدقيق الأبيض المتميز (يُفضل دقيق الحلويات). مع 2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. و2 ملعقة كبيرة من النشا. و2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة. مع إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا. ونصف كوب من السميد، مع 2 كوب من الماء لتكتمل روح العجينة الرائعة.

ما هي طريقة تحضير القطايف في البيت؟

هناك عملية تفصيلية تحتاج إلى متابعتها لإعداد وصفة عجينة القطايف، وتتضمن هذه الخطوات الأساسية:

يجب أن تخلط المكونات الصلبة مثل الطحين ومسحوق الخبز والنشا والسكر والفانيليا في وعاء كبير.

يتم إضافة الماء تدريجياً مع الخلط المستمر حتى يتكون عجين سائل يشبه عجينة الكيك.

يترك الخليط جانباً لمدة لا تقل عن ساعة ليتخمر.

يُسخن مقلاة مانعة للالتصاق على درجة حرارة متوسطة.

يدهن قليل من الزيت على سطح المقلاة.

يُضاف الخليط إلى المقلاة باستخدام ملعقة واسعة أو مغرفة صغيرة، مع التأكد من تحضير قطع الحلوى بسماكة متساوية.

يُترك القطايف على اللهب حتى تظهر الفقاعات على السطح وتصبح ذهبية اللون.

يُرفع القطايف من المقلاة وتُغطى بفوطة للحفاظ على نضارتها.

افضل نصائح لإنجاح وصفة عجينة القطايف

لضمان نجاح عجينة القطايف، ينبغي اتباع مجموعة من الإرشادات القيمة، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي:

استخدام نوع خاص من الدقيق مخصص للحلويات لضمان قوام القطايف الناعم واللين. التأكد من مزج المكونات الجافة بشكل كامل قبل إضافة الماء. إعطاء العجينة وقتًا كافيًا للراحة والتخمير. تسخين المقلاة بشكل جيد قبل صب العجينة. تجنب ترك القطايف تطهى لفترة طويلة على الحرارة لمنع جفافها. تغطية القطايف بقطعة قماش فور الانتهاء من الطهي للحفاظ على رطوبتها.

مرحلة الخفق والتسوية

للحصول على عجينة قطايف سلسة وخالية من التكتلات، يفضل استخدام الخلاط لخلط ودمج مكوناتها بشكل جيد، مما يوفر الوقت ويضمن التوزيع المتساوي للمكونات دون تكتلات من الدقيق، وعند صب العجينة في طاسة التسوية، يجب أن تكون الطاسة مُسخنة مسبقًا ويترك وجه العجينة دون تحريك، حتى يتبخر السائل من الوجه وتتم التسوية بشكل كامل، بعد التسوية الكاملة لعجينة القطايف، يتم وضعها في طبق وتغطيتها بفوطة نظيفة بشكل جيد لمنع جفافها.

بعض الملاحظات هامة

لتعزيز طعم عجينة القطايف، يُمكن إضافة اللبن البودرة إلى المكونات الأخرى.

إذا واجهت أي تكتلات في العجينة بعد فترة التخمير، يتم تصفيتها وتركها للراحة قبل التسوية، مما يضمن الحفاظ على الطعم اللذيذ للقطايف أثناء التحضير والتقديم.

ما هي طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد؟

يمكنك معرفة طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات بواسطة السميد، حيث جاء على النحو التالي.

2 كوب لبن. 2 كوب ماء. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. 2 كوب من الدقيق. كوب من السميد. 3 ملاعق كبيرة من السكر. ملح.

طريقة تحضير عجينة القطايف بالسميد في البيت

تُخلط المكونات مثل الماء واللبن والدقيق والسميد والسكر والبيكنج صودا والخميرة معًا.

يُقلب الخليط جيدًا مع إضافة رشة من الملح إن رغبت.

ثم يُصب الخليط بالتدريج في طاسة على نار متوسطة.

يُنتظر حتى تستوي القطايف من الأعلى وتأخذ لونًا ذهبيًا من الأسفل.

تُوضع القطايف على قطعة قماش قطني لتبرد قبل حشوها.

تُحشى القطايف بالزبيب وجوز الهند أو المكسرات أو بأي حشوة أخرى حسب الرغبة.

أكثر الأخطاء آلتي تفسد عجينة القطايف البيتي

على الرغم من سهولة تحضير عجينة القطايف، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تفسد جودتها وتجعلها غير صالحة للتقديم، حتى وإن كانت طازجة. سنوضح لكم هذه الأخطاء لتجنبها:

مرحلة القطايف المكشوفة

بعد تسوية عجينة القطايف في المنزل، يجب رفعها من على النار ووضعها في طبق، مع التأكد من تغطيتها بفوطة نظيفة أو أي شكل آخر مناسب، لأن تركها مكشوفة يمكن أن يؤدي إلى جفافها، مما يجعل من الصعب حشوها ولفها بسهولة وبدون تمزق.

مرحلة الحشو الزائد

من بين المراحل الهامة في تحضير القطايف هي تحديد كمية الحشو بحسب حجم كل قطعة، حيث ينبغي تجنب وضع كمية كبيرة من الحشو في كل قطعة لتجنب فتحها أثناء القلي، حتى لو تم غلقها بإحكام، حيث يمكن أن يؤدي التمدد الناتج عن الحرارة إلى ضغط الحشو على القطايف وقطعها أو فتح أطرافها.

مرحلة التخزين

عند الحاجة لتخزين القطايف النيئة في الفريزر أو تركها في الثلاجة لفترة قصيرة، يجب التأكد من أنها محشية ومغلقة ومغلفة بشكل جيد، دون تركها مفتوحة أو غير مغطاة، لتجنب جفافها الشديد الذي قد يجعل من الصعب حشوها وإغلاقها بعد ذلك.

القطايف تعد هي حلوى شرقية تقليدية شهيرة في العالم العربي، تتكون من قطع دقيقية رقيقة مشبعة بالسكر والقشطة أو الجبنة، ثم تُلف وتحشى بالمكسرات أو القشطة أو القطر، حيث تعتبر القطايف جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العربية، وتعد وجبة لذيذة ومحببة خاصة في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الخاصة.