“كلها أيام وقبضك ينزل ياجميل” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 (جدول صرف مرتبات شهر مارس في رمضان)

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، يرغب الكثير من المواطنين المصريين وخاصة بعد قدوم شهر رمضان في معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة كما يوجد جدول يحدد أيام صرف مرتبات شهر مارس على حسب درجة كل عامل في الجهاز الإداري بالدولة مع مراعاة الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

هناك موعد محدد يتم فيه صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة وهذا الموعد يكون كالآتي:

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس لكافة العاملين في الجهاز الإداري بالدولة على أن يكون بداية من يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس لهذا العام مع تطبيق الزيادة الجديدة.

كما يتم الانتهاء من صرف مرتبات ذلك الشهر في يوم 27 وقد يستمر الصرف لمدة خمسة أيام.

جدول صرف مرتبات شهر مارس في رمضان

يوجد جدول خاص تم الإعلان عنه من أجل صرف مرتبات شهر مارس لكل شخص في اليوم المحدد له بالزيادة الجديدة في رمضان مع مراعاة الحد الأدنى للأجور وهذا الجدول يكون كالآتي

يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس والموافق اليوم 11 من رمضان يكون أول أيام صرف مرتبات شهر مارس لهذا العام.

اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر مارس يكون يوم الأحد الموافق 24 والذي يوافق اليوم 14 من رمضان.

اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس يكون يوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس والذي يكون اليوم 15 من رمضان.

اليوم الرابع لصرف هذه المرتبات بالزيادة الجديدة مع مراعاة الحد الأدنى للأجور تكون يوم الثلاثاء الموافق 26 والموافق 16 من رمضان.

يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس هو خامس يوم لصرف المرتبات والذي يوافق 17 رمضان.

في النهاية قد علمنا ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة ومراعاة الحد الأدنى للأجور وما هو الجدول الخاص بصرف مرتبات ذلك الشهر.